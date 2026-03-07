ETV Bharat / state

'दिल्ली को बीजेपी ने एक साल मे बना दिया कर्जदार'; सौरभ भारद्वाज का रेखा सरकार पर जोरदार हमला

सौरभ भारद्वाज का रेखा सरकार पर जोरदार हमला ( ETV Bharat )

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार नई परियोजनाएं शुरू करने के बजाय पुरानी योजनाओं का नाम बदल रही है. उन्होंने कहा कि पहले से मौजूद डिस्पेंसरी और मोहल्ला क्लिनिक को रंग-रोगन कर “आरोग्य मंदिर” बताया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पहले से बने स्कूलों के बोर्ड बदलकर उन्हें “CM श्री स्कूल” बताया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि न तो इन स्कूलों के लिए नया टेंडर हुआ और न ही कोई निर्माण कार्य हुआ, बल्कि केवल नाम बदल दिया गया है.

सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में कहा कि जब भाजपा सरकार बनी थी तब उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि एक लाख करोड़ रुपये का बजट बताया गया था. उन्होंने कहा कि पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार करीब 75 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश करती थी और वह हमेशा राजस्व अधिशेष (रेवेन्यू सरप्लस) में रहता था. उन्होंने आरोप लगाया कि अब खबर आ रही है कि दिल्ली सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से खुले बाजार में 1000 करोड़ रुपये उधार लेने की अनुमति मांगी है. भारद्वाज ने कहा कि दशकों से दिल्ली सरकार को बाजार से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन एक साल में ही इस सरकार ने दिल्ली को कर्जदार बना दिया.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी बयनबाजी जारी है. अब आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दिल्ली की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करने के बावजूद सरकार अब खुले बाजार से 1000 करोड़ रुपये उधार लेने जा रही है. साथ ही उन्होंने महिलाओं को 2500 रुपए देने की “मोदी गारंटी” और विभिन्न योजनाओं को लेकर भी सवाल उठाए.

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली में पहले मौजूद 540 मोहल्ला क्लिनिक में से लगभग 450 बंद कर दिए गए हैं. केवल करीब 100 ही संचालित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया तो बजट का पैसा आखिर खर्च कहां हो रहा है.

महिलाओं को 2500 रुपए देने की मोदी गारंटी का क्या हुआ ?

सौरभ भारद्वाज ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चुनाव से पहले महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने के वादे का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि यह “मोदी गारंटी” 8 मार्च 2025 से लागू होने की बात कही गई थी, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी महिलाओं के खातों में पैसा नहीं आया. उन्होंने कहा कि 8 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री दिल्ली के बुराड़ी में रैली करने वाले हैं और इस रैली में उनसे इस वादे को लेकर जवाब मांगा जाएगा.

रैली के लिए भीड़ जुटाने का आरोप

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की रैली के लिए सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों और सफाई कर्मचारियों को बसों के जरिए बुलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उन्हें सादे कपड़ों में आने के निर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसा लगे कि आम लोग रैली में पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि अगर सरकार अपने वादे पूरे करती तो लोगों को इस तरह से इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती और महिलाएं खुद रैली में पहुंचतीं.

एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ाने पर भी सवाल

प्रेस वार्ता के दौरान सौरभ भारद्वाज ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि हाल ही में सरकार की ओर से कहा गया था कि देश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन अब सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है.

कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर चिंता

सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अगर राजधानी में लोग होली या क्रिसमस जैसे त्योहार भी सुरक्षित तरीके से नहीं मना सकते तो यह सरकार की बड़ी विफलता है. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में सड़कों की हालत खराब है, कूड़े के ढेर लगे हैं और लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

