BJP के बागी पटना के कई सीटों पर बिगाड़ सकते हैं खेल, पार्टी के लिए बढ़ी चुनौती

बिहार चुनाव में पटना की सीटों पर भाजपा को बागी उम्मीदवार चुनौती देंगे. पटना साहिब, कुम्हरार और इन दो जगहो से वोट बंटवारे का खतरा.

BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025
बिहार विधानसभा चुनाव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 18, 2025 at 1:45 PM IST

6 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भाजपा के लिए पटना जिले की कई सीटों पर मुश्किलें बढ़ गई है. भाजपा को जहां विपक्षी दलों के महागठबंधन से सीधी टक्कर का सामना करना है, वहीं पार्टी के भीतर से उठी बगावत ने भी समीकरणों को उलझा दिया है. पटना की कई अहम सीटों पर भाजपा के बागी या पूर्व कार्यकर्ता मैदान में हैं, जो वोटों के बिखराव का बड़ा कारण बन सकते हैं.

पटना साहिब से मैदान में शिशिर कुमार: पटना साहिब विधानसभा सीट भाजपा के लिए परंपरागत रूप से मजबूत मानी जाती है, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं. भाजपा से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे शिशिर कुमार को जब मौका नहीं मिला, तो उन्होंने बगावत का रास्ता चुना. शिशिर कुमार अब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में हैं.

Shishir Kumar is contesting from Patna Sahib.
पटना साहिब से मैदान में शिशिर कुमार (ETV Bharat)

भाजपा ने रत्नेश कुशवाहा को उतारा: माना जा रहा है कि उनका स्थानीय प्रभाव भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है, क्योंकि वे लंबे समय से पार्टी संगठन में सक्रिय रहे हैं और कई वार्डों में उनका व्यक्तिगत नेटवर्क मजबूत है. शिशिर पटना की भाजपा समर्थित मेयर के बेटे हैं और उन्हें चुनाव लड़ने-लड़ाने का अनुभव भी रहा है. भाजपा ने यहां से रत्नेश कुशवाहा को मैदान में उतारा है.

कुम्हरार से इंद्रदीप चंद्रवंशी कांग्रेस उम्मीदवार: कुम्हरार विधानसभा से वार्ड पार्षद इंद्रदीप चंद्रवंशी भी भाजपा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती बनते दिख रहे हैं. वे भले ही औपचारिक रूप से भाजपा के सदस्य नहीं रहे हों, ऐसा वह दावा करते हैं. लेकिन पटना नगर निगम की राजनीति में भाजपा के समर्थन से उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी. पिछले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए कई कार्यक्रम किए थे. लेकिन बीते 3 महीने से भाजपा का खुलकर विरोध कर रहे थे. ऐसे में महागठबंधन से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है. स्थानीय स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं में उनकी अच्छी पकड़ है.

BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025
कुम्हरार से इंद्रदीप चंद्रवंशी (ETV Bharat)

अनिल सिंह ने बदला दल: पटना जिले की बिक्रम विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला और दिलचस्प हो गया है. अनिल सिंह, जो पहले भाजपा से जुड़े हुए थे, अब कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं. लंबे समय तक भाजपा में रहने और संगठन के लिए काम करने के कारण वह स्थानीय स्तर पर भाजपा समर्थकों के बीच लोकप्रिय हैं. कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद उन्होंने पूरे दमखम से प्रचार शुरू कर दिया है. भाजपा खेमे को आशंका है कि अनिल सिंह का प्रभाव पारंपरिक भाजपा वोटों को खींच सकता है. भाजपा ने यहां से वर्तमान विधायक सिद्धार्थ सौरव को मैदान में उतारा है जो पिछले बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे.

दीघा में बिट्टू सिंह बने जनसुराज के उम्मीदवार: दीघा विधानसभा से पूर्व भाजपा नेता रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह भी बगावती तेवर में हैं. वे अक्टूबर तक भाजपा संगठन में सक्रिय थे, लेकिन टिकट कटने के बाद उन्होंने जनसुराज पार्टी से नामांकन दाखिल कर दिया. बिट्टू सिंह स्थानीय स्तर के मतदाताओं के बीच सक्रिय और चर्चित चेहरा माने जाते हैं. बिट्टू सिंह व्यवसाय हैं और उनके जन सुराज में जाने से भाजपा का व्यवसायी वर्ग का वर्ग का वोट खिसक सकता है. भाजपा ने यहां से वर्तमान विधायक संजीव चौरसिया को मैदान में उतारा है. ऐसे बिट्टू सिंह की पकड़ भाजपा प्रत्याशी के लिए चिंता का सबब बन सकता है.

BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025
बिट्टू सिंह बने जनसुराज के उम्मीदवार (Bittu Singh (Social media))

पटना की कई सीटों पर दिखेगा असर: वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी का मानना है कि पटना जिले की लगभग आधा दर्जन सीटों पर भाजपा के बागी उम्मीदवार पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं. इन सीटों में पटना साहिब, दीघा, कुम्हरार और विक्रम प्रमुख हैं. इन बागियों की सक्रियता से विपक्ष को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है. स्थानीय समीकरणों के अनुसार, भाजपा के अधिकतर असंतुष्ट नेता ऐसे क्षेत्रों से हैं जहां पिछले चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन मजबूत रहा था.

"यदि वोट विभाजन हुआ तो इसका सीधा असर वोटो की गिनती के दिन परिणाम पर दिख सकता है. इन बागियों की सक्रियता से विपक्ष को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है."- प्रवीण बागी, वरिष्ठ पत्रकार

पार्टी नेतृत्व सतर्क, नुकसान कम करने की कोशिश: सूत्रों के मुताबिक, भाजपा नेतृत्व ने पटना जिले की सभी सीटों पर बगावती उम्मीदवारों को मनाने की कोशिश की, लेकिन कई नेता पीछे नहीं हटे. अब पार्टी अपनी नई रणनीति के अनुरूप प्रचार अभियान को दो हिस्सों में बांट रही है. एक तरफ आधिकारिक प्रत्याशी के पक्ष में मजबूती, और दूसरी ओर बागियों को भाजपा वोट से दूर रखने की कवायद की जा रही है. भाजपा के प्रवक्ता सुमित शशांक ने कहा कि "हर चुनाव में कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं, लेकिन पार्टी की मुख्य ताकत संगठन में है. इस बार भी मतदाता भाजपा के विकास एजेंडे को प्राथमिकता देंगे."

अब नजरे भाजपा के प्रदर्शन पर: पटना जिले की सियासत इस बार बेहद दिलचस्प मोड़ पर है. भाजपा के लिए चुनौती सिर्फ विपक्ष से नहीं, बल्कि अपने बागियों से भी है. शिशिर कुमार, इंद्रदीप चंद्रवंशी, अनिल सिंह और रितेश रंजन जैसे बागियों ने मैदान में उतरकर चुनावी गणित को उलझा दिया है. भाजपा के लिए पटना साहिब, दीघा, कुम्हरार जैसी सीट सबसे मजबूत सीट मानी जाती रही है और पार्टी का यहां लंबे समय से दबदबा है. अब यह देखना होगा कि भाजपा इन बागियों के चुनावी मैदान में उतरने के बाद अपने प्रदर्शन को कितना बरकरार रख पाती है.

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में NDA अगर जीत भी जाए तब भी क्या नीतीश कुमार नहीं बन पाएंगे CM? विस्तार से समझिए

बिहार की राजनीति में आखिर क्यों जरूरत बन गए मुकेश सहनी, क्या है इनकी सबसे बड़ी ताकत

क्या हिंदुत्व के एजेंडे पर ही बिहार चुनाव लड़ेगी BJP? इन बयानों से समझिये

17% आबादी, टिकट 0.. बिहार चुनाव में BJP ने फिर मुस्लिमों से किया किनारा, जानिए क्यों?

