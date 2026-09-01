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निकाय चुनाव 2026: अजमेर और सिरोही में टिकट न मिलने से बीजेपी में बगावत, नाराज नेताओं ने निर्दलीय ठोकी ताल

अजमेर/सिरोही: शहर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को बड़ा झटका लगा है. चार सक्रिय नेताओं ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर अपने-अपने वार्ड से निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है. भाजपा छोड़ चुके चारों नेताओं ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. वहीं अभी भी भाजपा के कई अन्य नेता बागी तेवर दिखाते हुए निर्दलीय नामांकन दाखिल कर चुके हैं. अजमेर में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बाद अब दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. भाजपा छोड़ने वाले चारों नेताओं ने प्रेस वार्ता कर पार्टी छोड़ने का कारण स्पष्ट किया.

भाजपा के पूर्व पार्षद अरुण शर्मा, भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे घीसू गढ़वाल, पूर्व पार्षद और पार्टी के विभिन्न पदों का दायित्व निभा चुके रंजन शर्मा और भाजपा के ओबीसी प्रकोष्ठ में सक्रिय रहे अशोक सोनी ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. ये सभी नेता अपने-अपने वार्ड से चुनाव मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं.

भाजपा के पूर्व पदाधिकारी रंजन शर्मा (ETV Bharat Ajmer)

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चारों नेताओं ने यह स्पष्ट किया कि उनकी नाराजगी भाजपा या भाजपा की विचारधारा से नहीं है. उनकी नाराजगी दक्षिण क्षेत्र से भाजपा की विधायक अनीता भदेल से है. उनका कहना है कि कई वर्षों से पार्टी के लिए वे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सम्मान नहीं मिला. पार्टी के कार्यक्रमों में उन्हें आमंत्रित न करके लगातार अपमानित किया जाता रहा है. लंबे समय से सक्रिय होने के बावजूद भी भाजपा से टिकट नहीं मिलने से वे आहत हैं. यही वजह है कि अब चारों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है.

स्वाभिमान के लिए छोड़ी भाजपा: भाजपा के पूर्व पदाधिकारी रंजन शर्मा ने बताया कि वे व्यक्ति विशेष की हठधर्मिता के खिलाफ अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं. भाजपा की विचारधारा और रीति-नीति में उनका पूर्ण विश्वास है, लेकिन व्यक्ति विशेष की हठधर्मिता और उनका विचार व व्यवहार कार्यकर्ताओं के प्रति अनुकूल नहीं है, इसलिए अपने स्वाभिमान को बचाते हुए वे लिखित में पार्टी के शहर अध्यक्ष को इस्तीफा भेज रहे हैं. शर्मा ने कहा कि यदि वे सभी चुनाव जीतते हैं और निश्चित रूप से भाजपा उन्हें याद करेगी, तो उनका समर्थन पार्टी के साथ ही रहेगा. उन्होंने यह भी कहा कि मान-सम्मान पर यदि किसी ने कुठाराघात किया, तो ऐसा करने वाले को वे कोर्ट का दरवाजा भी दिखाएंगे. वे पेशे से वकील भी हैं.