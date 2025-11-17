ETV Bharat / state

हरीश रावत की नजर में कौन हैं कांग्रेस के अंदर विष पुरुष, बीजेपी ने दिया जवाब, जानिए पूरा मामला

हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है, जिसको लेकर बीजेपी ने भी उनको घेरा है. साथ ही पूरी पार्टी को लपेटा है.

हरीश रावत का बयान.
ETV Bharat Uttarakhand Team

November 17, 2025

देहरादून: उत्तराखंड में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के शपथ ग्रहण समारोह में हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया, जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है. हरीश रावत के इस बयान के बाद बीजेपी को भी कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया है.

दरअसल, कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के स्वागत कार्यक्रम में हरीश रावत ने मंच से अपनी बात रखी. इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि समाज में बहुत सारे विष पुरुष होते हैं. मैं उन सब से कहना चाहूता हूं, जिनके मन में थोड़ा-थोड़ा है, उस विष को मेरी जेब में उड़ेल दो, उसको मैं अपने गले में रख लूंगा. लेकिन कांग्रेस के लिए उस विष को या तो अपने पास रखो या फिर उनकी जेब में डाल दो. विष पुरुषों ने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है.

कांग्रेस यदि ऐसे विष पुरुषों को दूर नहीं रखेगी, तो पार्टी (कांग्रेस) का कल्याण नहीं होगा. पार्टी को ऐसे ही विष पुरुषों से नुकसान हुआ है. विष पुरुषों को पार्टी से दूर रखना होगा. कांग्रेस के सामने लक्ष्य बड़ा है. मंजिल बड़ी है. बिहार चुनाव ने कांग्रेस के सामने बड़ा दायित्व सौंप दिया है.
-हरीश रावत, पूर्व सीएम उत्तराखंड-

अब सवाल यही है कि हरीश रावत का विष पुरुषों वाला तंज किसके लिए था. कौन वो लोग हैं, जो कांग्रेस के लिए विष पुरुष का काम कर रहे हैं. हरीश रावत जैसे वरिष्ठ नेता के बयान को बीजेपी किस तरह से देखती है. इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक विनोद चमोली का भी बयान आया है.

हरीश रावत के विष पुरुष वाले बयान पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि उन्होंने हरीश रावत का भाषण गंभीरता से सुना है. पहली बात ये है कि हरीश रावत बहुत आक्रोश में थे. शायद कुछ उनके मन का नहीं हो रहा है. इसीलिए वो इतना आक्रोशित होकर बोल रहे हैं.

हरीश रावत की भाषा बहुत ही आपत्तिजनक है, जो मैं देख रहा हूं. हरीश रावत अपने ही कार्यकर्ताओं को विष पुरुष के तौर पर संबोधित कर रहे हैं. कठिनाई ये है कि जिस कांग्रेस के दम पर वो अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसमें उन्हें सारे विष पुरुष दिखाई दे रहे हैं, इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस कहां खड़ी है. इतने वरिष्ठ नेता को ऐसा नहीं कहना चाहिए.
-विनोद चमोली, बीजेपी विधायक-

बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत के बयान को कोट करते हुए कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ताओं अपने विधायक का हराने के लिए काम करता है. ऐसा पहली बार सुना जा रहा है. उनकी खुद की समझ में नहीं आ रहा है कि हरीश रावत कांग्रेस को किस ओर ले जाना चाहते हैं. हरीश रावत के इस बयान का कितना कुप्रभाव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर गया होगा, उसका वो अंदाजा लगा सकते हैं. हरीश रावत अगर सोचते हैं कि इस तरह कांग्रेस की नैया पार लगेगी, तो वो लगत सोचते हैं.

वहीं हरीश रावत के इस बयान पर बीजेपी नेता ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना है कि कांग्रेस की आज इस तरह की प्रवृत्ति और परिस्थिति बन गई है, उससे कहा जा सकता है कि कांग्रेस आज जहर और नफरत का पर्याय बन गई है. कांग्रेस इतनी ज्यादा जहर की शिकार हो गई कि वो एक दिन इस जहर के वातावरण में ही समाप्त हो जाएगी.

