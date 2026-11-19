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'ऑपरेशन सिंदूर में उल्टा अपने छक्के छूट गए', जगत सिंह नेगी के बयान पर बवाल, भाजपा बोली- शर्मनाक, माफी मांगें मंत्री

मंत्री जगत सिंह नेगी ( @HP-VIDHANSABHA )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है. विधानसभा में दिए गए बयान को लेकर भाजपा ने मंत्री पर निशाना साधा है. भाजपा ने इसे शर्मनाक बताते हुए जगत सिंह नेगी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है. इस विवाद के बीच भाजपा ने मंत्री के विधानसभा में दिए गए बयान का वीडियो भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर साझा किया है.

भाजपा की ओर से साझा किए गए वीडियो में मंत्री जगत सिंह नेगी राफेल विमान की खरीद और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहते नजर आ रहे हैं. वीडियो में मंत्री कहते हुए दिख रहे हैं- "700 करोड़ का जहाज खरीदना था, राफेल नाम का, लेकिन आपने उसे 2300 करोड़ में खरीदा. वहां भ्रष्टाचार हुआ. वो क्या कोई चांदी और सोने का जेट था, जो 700 करोड़ के जेट को आपने 2300 करोड़ में खरीदा. और क्या उस राफेल ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए. आप बताओ तो सही कहां छुड़ाए. अपने छक्के उल्टे छूट गए." मंत्री के इसी बयान को लेकर भाजपा ने आपत्ति जताई है और इसे भारतीय सेना के पराक्रम से जोड़ते हुए कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है.

जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू से पूछा सवाल नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी घेरा है. जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, "क्या माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अपने मंत्री द्वारा सदन में ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना पर दिए गए शर्मनाक और निंदनीय बयान का समर्थन करते हैं?" 'कांग्रेस के बयान पाकिस्तान की भाषा' हिमाचल भाजपा ने भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट साझा कर मंत्री के बयान की आलोचना की. पार्टी ने लिखा, "विधानसभा सदन में कांग्रेस मंत्री जगत सिंह नेगी का यह बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है. ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के पराक्रम पर ऐसी टिप्पणी करके कांग्रेस ने फिर साबित कर दिया है कि उसके लिए राजनीति देश और जवानों के सम्मान से ऊपर है. आखिर जब-जब देश की सुरक्षा और सेना के पराक्रम की बात आती है, तब-तब कांग्रेस के बयान पाकिस्तान की भाषा बोलते क्यों नजर आते हैं?" भाजपा सांसद बोले- मंत्री का बयान दुर्भाग्यपूर्ण