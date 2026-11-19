'ऑपरेशन सिंदूर में उल्टा अपने छक्के छूट गए', जगत सिंह नेगी के बयान पर बवाल, भाजपा बोली- शर्मनाक, माफी मांगें मंत्री
मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है. भाजपा ने इस बयान को सेना के शौर्य का अपमान बताया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 1:37 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है. विधानसभा में दिए गए बयान को लेकर भाजपा ने मंत्री पर निशाना साधा है. भाजपा ने इसे शर्मनाक बताते हुए जगत सिंह नेगी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है. इस विवाद के बीच भाजपा ने मंत्री के विधानसभा में दिए गए बयान का वीडियो भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर साझा किया है.
भाजपा की ओर से साझा किए गए वीडियो में मंत्री जगत सिंह नेगी राफेल विमान की खरीद और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहते नजर आ रहे हैं. वीडियो में मंत्री कहते हुए दिख रहे हैं- "700 करोड़ का जहाज खरीदना था, राफेल नाम का, लेकिन आपने उसे 2300 करोड़ में खरीदा. वहां भ्रष्टाचार हुआ. वो क्या कोई चांदी और सोने का जेट था, जो 700 करोड़ के जेट को आपने 2300 करोड़ में खरीदा. और क्या उस राफेल ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए. आप बताओ तो सही कहां छुड़ाए. अपने छक्के उल्टे छूट गए." मंत्री के इसी बयान को लेकर भाजपा ने आपत्ति जताई है और इसे भारतीय सेना के पराक्रम से जोड़ते हुए कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है.
विधानसभा सदन में कांग्रेस मंत्री जगत सिंह नेगी का यह बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के पराक्रम पर ऐसी टिप्पणी करके कांग्रेस ने फिर साबित कर दिया है कि उसके लिए राजनीति देश और जवानों के सम्मान से ऊपर है। आख़िर जब-जब देश की सुरक्षा और सेना के पराक्रम की बात आती है, तब-तब कांग्रेस के बयान पाकिस्तान की भाषा बोलते क्यों नज़र आते हैं?— BJP Himachal Pradesh (@BJP4Himachal) November 19, 2026
जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू से पूछा सवाल
नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी घेरा है. जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, "क्या माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अपने मंत्री द्वारा सदन में ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना पर दिए गए शर्मनाक और निंदनीय बयान का समर्थन करते हैं?"
'कांग्रेस के बयान पाकिस्तान की भाषा'
हिमाचल भाजपा ने भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट साझा कर मंत्री के बयान की आलोचना की. पार्टी ने लिखा, "विधानसभा सदन में कांग्रेस मंत्री जगत सिंह नेगी का यह बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है. ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के पराक्रम पर ऐसी टिप्पणी करके कांग्रेस ने फिर साबित कर दिया है कि उसके लिए राजनीति देश और जवानों के सम्मान से ऊपर है. आखिर जब-जब देश की सुरक्षा और सेना के पराक्रम की बात आती है, तब-तब कांग्रेस के बयान पाकिस्तान की भाषा बोलते क्यों नजर आते हैं?"
भाजपा सांसद बोले- मंत्री का बयान दुर्भाग्यपूर्ण
भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने भी जगत सिंह नेगी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री द्वारा भारतीय वायुसेना की क्षमता, देश की रक्षा तैयारियों और सैन्य अभियान का इस तरह उपहास उड़ाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है.
हर्ष महाजन ने कहा कि जगत सिंह नेगी ने राफेल विमान की कीमत को लेकर 700 करोड़ और 2300 करोड़ रुपये के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं. यदि उनके पास किसी भ्रष्टाचार के प्रमाण हैं तो उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए. बिना प्रमाण अलग-अलग आंकड़ों की तुलना कर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना गैरजिम्मेदाराना है. उन्होंने कहा कि किसी रक्षा सौदे का मूल्यांकन करते समय विमान के साथ मिलने वाली हथियार प्रणालियों, प्रशिक्षण, रखरखाव, तकनीकी सहायता और अन्य व्यवस्थाओं को भी समझना आवश्यक है.
कांग्रेस नेतृत्व और मुख्यमंत्री से मांगा जवाब
महाजन ने कहा कि इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कांग्रेस के मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की, उससे भारतीय सेना के पराक्रम पर अनावश्यक सवाल खड़े होते हैं. देश की सेनाओं ने आतंकवाद के विरुद्ध अपनी प्रतिबद्धता और क्षमता का परिचय दिया है. ऐसे संवेदनशील विषयों पर बोलते समय एक मंत्री को तथ्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा की गंभीरता का ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि आखिर कांग्रेस के नेताओं को बार-बार भारतीय सेना की उपलब्धियों पर संदेह जताने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का राजनीतिक विरोध करते-करते कांग्रेस के नेता अब राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर भी मर्यादा भूल गए हैं?
हर्ष महाजन ने कांग्रेस नेतृत्व से स्पष्ट करने को कहा कि क्या वह जगत सिंह नेगी के बयान से सहमत है. उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी पूछा कि क्या उनकी सरकार के मंत्रियों को देश की रक्षा क्षमताओं और सैन्य अभियानों का इस तरह मजाक उड़ाने की खुली छूट है.
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