महिलाओं के हाथों कलश और सियासी संदेश, भाजपा का रविदास अभियान गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी
रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर महिलाओं ने कलश शोभा यात्रा निकाली.
Published : August 4, 2026 at 8:02 PM IST
जयपुर: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियों के बीच भाजपा ने सामाजिक समरसता को अपने बड़े जनसंपर्क अभियान का हिस्सा बना दिया है. संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को जयपुर में निकाली गई महिलाओं की कलश शोभा यात्रा को भाजपा केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि इसे सामाजिक और राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखी जा सकती है.
बड़ी संख्या में पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर शोभा यात्रा में भाग लिया. अब कल यानी 5 अगस्त को सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में रज कलश वंदन समारोह के जरिये रथ रवाना किए जाएंगे. जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे.
समरसता और सांस्कृतिक विरासत का संदेश : विधानसभा के समीप स्थित मंडलेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होकर एसएमएस स्टेडियम स्थित खेलेश्वर महादेव मंदिर तक निकली इस शोभा यात्रा को उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, मंत्री अविनाश गहलोत, भाजपा संगठन महामंत्री अजेय कुमार और अभियान के प्रदेश संयोजक भूपेंद्र सैनी सहित कई नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
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बैंड-बाजों, झांकियों और महिलाओं की कलश यात्रा के जरिए भाजपा ने समरसता और सांस्कृतिक विरासत का संदेश देने का प्रयास किया. भाजपा का यह अभियान ऐसे समय में सामने आया है, जब पार्टी प्रदेश में सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने और विभिन्न वर्गों तक अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है. पार्टी ने संत रविदास के समता, सामाजिक न्याय और मानवता के संदेश को अपने जनसंपर्क अभियान का आधार बनाया है.
25 लोकसभा क्षेत्रों रथ रवाना होंगे : अभियान के संयोजक और प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी ने बताया कि 5 अगस्त को जयपुर के सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाले पवित्र रज कलश वंदन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, दोनों उपमुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और प्रदेशभर के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे. समारोह में 251 संत-महात्माओं का सम्मान किया जाएगा और वाराणसी स्थित गुरु रविदास महाराज की जन्मस्थली से लाई गई पवित्र रज को 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए कलशों के माध्यम से रवाना किया जाएगा.
इसके बाद यह पवित्र रज प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों, मंडलों, शक्ति केंद्रों और प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंचेगी, जहां समरसता संवाद, संत सम्मान और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होंगे. उन्होंने बताया कि न29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक चलने वाले 'श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान' के तहत संत संपर्क अभियान, समरसता यात्रा और छात्रावास संपर्क कार्यक्रमों की भी रूपरेखा तैयार की है.