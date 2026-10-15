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बिठूर उपचुनाव में 2483 वोटों से जीते भाजपा के राणा समरेंद्र सिंह, बोले- ये जनता की जीत है

कानपुर: बिठूर नगर पंचायत चेयरमैन पद के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एकतरफा जीत हासिल की है. पार्टी के उम्मीदवार राणा समरेंद्र सिंह ने 2483 वोटों के बड़े अंतर से अपने सबसे नजदीकी उम्मीदवार को हराकर बिठूर के नए चेयरमैन का पद अपने नाम कर लिया. कुल 4210 वोट पाकर जीते राणा समरेंद्र सिंह की इस कामयाबी के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है.



तीन उम्मीदवारों के इस मुकाबले में निर्दलीय प्रत्याशी आदर्श द्विवेदी उर्फ विभु 1727 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे. कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप द्विवेदी को केवल 56 वोट ही मिल सके. नगर पंचायत भवन में 10 वार्डों के वोट की सुरक्षा के बीच हुई गिनती में भाजपा प्रत्याशी ने शुरुआती दौर से ही बढ़त बनाए रखी. सुबह आठ बजे से शुरू हुई वोटों की गिनती के पहले राउंड से ही समरेंद्र सिंह ने जो बड़ी बढ़त बनाई वह हर राउंड के साथ लगातार बढ़ती चली गई.



नतीजे आते ही नए चेयरमैन चुने गए राणा समरेंद्र सिंह ने इस जीत का श्रेय स्थानीय लोगों को देते हुए कहा कि यह बिठूर की जनता की जीत है. वहीं खुशी मना रहे पार्टी समर्थकों ने इस बड़ी जीत को पूर्व चेयरमैन स्व. डॉ. निर्मला सिंह की याद से जोड़ते हुए कहा कि माता जी के आशीर्वाद से यह जीत मिली है. यह पूरी सफलता स्व. डॉ. निर्मला सिंह को समर्पित है.



उन्होंने 25 सालों तक बिठूर की जनता की बिना किसी स्वार्थ के सेवा की है, और अब राणा भैया और सांगा भैया का यह परिवार आगे भी इसी तरह क्षेत्र की जनता की सेवा करता रहेगा. जीत का ऐलान होते ही भाजपा समर्थकों में जश्न का माहौल बन गया. पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों की धुन पर नाचते-गाते हुए और पटाखे फोड़ते हुए एक-दूसरे को बधाई दी और अपनी खुशी जताई.



