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कद्दावर OBC चेहरे की सपा में 'घर वापसी', क्या दरक जाएगा BJP का गैर-यादव ओबीसी किला?

यूपी के कद्दावर OBC चेहरे की सपा में 'घर वापसी'. ( Photo Credit: ETV Bharat )

13 साल पहले जुदाई की थी यह वजह: साल 2012 में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी. इसमें कुशवाहा समाज का वोट सपा के पाले में खींचने में रामआसरे कुशवाहा ने अहम भूमिका निभाई थी. इसका पार्टी ने उन्हें इनाम भी दिया था.

उनकी राजनीतिक पहचान पिछड़ा समाज के बड़े नेता की है. सपा में वापसी को लेकर पार्टी के अंदर भी चर्चा है. वह पहले सपा के संगठन में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. ऐसे में उनका पुराना राजनीतिक अनुभव पार्टी के लिए अहम हो सकता है. उनके सपा में शामिल होने को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है.

सपा संगठन में निभा चुके बड़ी जिम्मेदारी: रामआसरे कुशवाहा पिछड़ा वर्ग से आते हैं. देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं. उन्होंने समाजवादी पार्टी के संगठन में भी काम किया है. इसका उन्हें अच्छा अनुभव है. कई सरकारों में भी जिम्मेदारी संभाली है.

इन्होंने अपनी राजनीति बसपा से शुरू की, लेकिन इनमें से कई नेता विभिन्न पार्टियों के चक्कर लगाते हुए अब सपा को अपना आश्रय स्थल बना रहे हैं. स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा से भाजपा गए और फिर सपा में आए. एमएलसी बने. इसके बाद एमएलसी पद ठुकराया. अब अपनी पार्टी बना ली है.

इन नेताओं ने भी बसपा को ठुकराया: रामआसरे कुशवाहा ऐसे पहले और आखिरी नेता नहीं हैं, जिन्होंने विभिन्न पार्टियों की परिक्रमा करते हुए वापस उसी पार्टी में जाना ठीक समझा. बहुजन समाज पार्टी के अन्य नेताओं जिनमें स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इंद्रजीत सरोज, रामअचल राजभर जैसे नेता भी हैं.

रामआसरे कुशवाहा की गिनती मुलायम सिंह यादव के अनमोल रत्नों में होती थी. मुलायम सिंह यादव ने हीं इन्हें राष्ट्रीय महासचिव का पद सौंपा था. बाद में उस पद से बर्खास्त भी किया. हालांकि घर वापसी पर नेताजी के कसीदे पढ़ने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी.

साल 1996 में कुशवाहा बसपा के विधायक बने. इसके कुछ समय बाद हीं उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली थी. इसके बाद भाजपा में शामिल हो गए और करीब 13 साल बाद वापस सपा में लौट आए.

रामआसरे कुशवाहा की सियासत: रामआसरे कुशवाहा मूलत: कानपुर के रहने वाले हैं. 13 साल बाद फिर से अपनी पुरानी पार्टी में वापसी की है. हालांकि इनकी शुरुआत कांग्रेस से हुई थी. इसके बाद इन्होंने बसपा ज्वाइन की और वहीं से सियासत का असली सफर शुरू हुई.

जबकि सपा में शामिल होने के बाद राम आसरे कुशवाहा ने दावा किया की वह हर हाल में भाजपा सरकार बदल देंगे और सपा की सरकार बनाएंगे. उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि तब तक हम घर में नहीं बैठेंगे, जब तक अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना देते.

कुशवाहा ने क्या किया दावा: 17 सितंबर 2026 को भाजपा को छोड़कर रामआसरे कुशवाहा ने सपा में एंट्री ले ली. चुनाव से पहले भाजपा के लिए यह किसी झटके से कम नहीं है, लेकिन पार्टी ऐसा नहीं मानती है.

कभी मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे और फिर बीजेपी में गैर-यादव ओबीसी चेहरों के रूप में उभरे कुशवाहा की यह 'घर वापसी' यूपी की राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) वोट बैंक को अपने पाले में करने की बड़ी रणनीतिक शुरुआत है. जहां सपा को लग रहा है कि रामआसरे कुशवाहा की वापसी से पार्टी का पीडीए और मजबूत होगा. वहीं, भाजपा का कहना है कि रामआसरे कुशवाहा बीजेपी में कब आए और कब गए? इसे किसी ने नोटिस भी नहीं किया होगा. पार्टी के पास एक से बढ़कर एक दिग्गज ओबीसी नेताओं की फौज है. इसलिए कुशवाहा के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

लखनऊ: यूपी विधानसभा चुनाव-2027 की आहट मिलते हीं चुनावी शतरंज पर मोहरों की अदला-बदली शुरू हो गई है. यूपी में कद्दावर ओबीसी नेता माने जाने वाले रामआसरे कुशवाहा ने भाजपा का दामन छोड़कर साइकिल की सवारी कर ली है. भाजपा में गैर-यादव ओबीसी चेहरे के तौर पर पहचान रखने वाले कुशवाहा आने वाले चुनाव में भाजपा को कितना नुकसान पहुंचाएंगे? सपा को कितना फायदा होगा? यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन यह दल-बदल उस सियासी खेल की शुरुआत भर है, जो आने वाले दिनों में खूब देखने को मिलेगा. देखें यह विशेष रिपोर्ट.

साल 2012 में सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद रामआसरे कुशवाहा को यूपी एग्रो का चेयरमैन (राज्यमंत्री दर्जा) बनाया गया था, लेकिन अक्टूबर 2013 में अचानक उन्हें पद से हटाकर पार्टी से हीं निष्कासित कर दिया गया.

रामआसरे साल 2013 में सपा के राष्ट्रीय महासचिव थे. इसी दौरान मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर उनका स्टैंड पार्टी से अलग था. उस वक्त पार्टी के अंदर आजम खान और कुछ कद्दावर नेताओं के साथ उनके वैचारिक मतभेद और संगठन में कुशवाहा समाज की उपेक्षा के मुद्दों को उठाना उनके निष्कासन की वजह बना था. पार्टी के नेता भी कुशवाहा से असहज हो रहे थे. सिर्फ मुलायम सिंह यादव ही नहीं अखिलेश यादव को भी बुरा लग रहा था.

01 अक्टूबर 2013 को सपा के तत्कालीन महासचिव व प्रवक्ता ने रामआसरे कुशवाहा को पहले संगठन के राष्ट्रीय महासचिव के पद से बर्खास्त किया गया. फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रिमोट सेंसिंग सेंटर के डिप्टी प्रेसिडेंट पद से बर्खास्त कर दिया.

उन दिनों कुशवाहा का मामला सियासी गलियारों में काफी चर्चा का विषय रहा था. अचानक संगठन और सरकार से बर्खास्त किए जाने से वह बहुत निराश हुए थे. उन्होंने उस समय कहा था कि मैं मुलायम सिंह यादव का वफादार सिपाही था.

विधानसभा चुनाव में पार्टी को कुशवाहा समाज का वोट दिलाने में बड़ी सहायता भी की थी. उस समय जब रामआसरे से पूछा गया था कि क्या वह कांग्रेस में वापस जा सकते हैं? इस पर उन्होंने कहा कि अभी तो मैं समाजवादी पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं. हालांकि बाद में वह भाजपा में चले गए.

Photo Credit: ETV Bharat (Photo Credit: ETV Bharat)

कब किस पार्टी में रहे रामआसरे कुशवाहा: कुशवाहा ने वर्ष 1990 से कांग्रेस कार्यकर्ता की हैसियत से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था. बाद में पलटी मारी और बहुजन समाज पार्टी में प्रवेश कर गए. वर्ष 1996 में वह बीएसपी के टिकट पर कानपुर देहात जिले की सरसौल विधानसभा सीट से विधायक बने.

वह कुछ दिन भाजपा में भी रहे. तब राम प्रकाश गुप्ता के मुख्यमंत्रित्व काल में मंत्री भी बने थे. उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गैर-अधिसूचित जनजाति समिति के अध्यक्ष का पद संभाला.

यूपी विधानसभा चुनाव में कुशवाहा फैक्टर. (Photo Credit: ETV Bharat)

27 अक्टूबर 1997 को उन्हें कल्याण सिंह सरकार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त किया गया था. बाद में वह बीजेपी से भी हटा दिए गए. 2009 में समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवारी कर ली और 2013 तक इसी पार्टी में रहे. यहां से निकाले जाने के बाद फिर से भाजपा की शरण ली और 13 साल का लंबा कार्यकाल यहां गुजारा.

बीजेपी से इस्तीफे के पीछे का कारण: सपा से निकाले जाने के बाद रामआसरे कुशवाहा को बीजेपी ने शामिल तो किया, लेकिन जिस 'भागीदारी और सम्मान' का वादा किया गया था, वह सिर्फ कागजी साबित हुआ.

स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और अब रामआसरे कुशवाहा जैसे नेताओं का बीजेपी के भीतर दम घुटने लगा था. स्थानीय स्तर पर विशेषकर पूर्वांचल और वाराणसी बेल्ट में मूल संघ कैडर और दल बदलुओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई, टिकट व संगठन में कुशवाहा समाज को उचित हिस्सेदारी न मिलना कारण रहा.

लखनऊ में बीजेपी की रैली. (Photo Credit: ETV Bharat)

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर प्रभाव: प्रदेश में गैर-यादव ओबीसी वोटबैंक यानी कुशवाहा/मौर्य समाज लगभग 6 से 8.5 फीसद के बीच है. मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी को मिलाकर यह आबादी करीब 10 से 14 फीसद तक हो जाती है.

कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी, कोरी और काछी जैसी उप-जातियां इसमें शामिल हैं. इस समाज की अच्छी आबादी जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर और बुंदेलखंड के कई जनपदों में है. चुनाव में यह समाज हार जीत में बड़ी भूमिका निभाता है.

पीडीए की मजबूती का संदेश दे रहे अखिलेश: समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी का 'PDA' फॉर्मूला मजबूत हो रहा है. कुशवाहा की वापसी से सपा संदेश दे रही है कि गैर-यादव ओबीसी का असली ठिकाना सपा ही है.

2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में जिस तरह इस समाज को समाजवादी पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी रामआसरे कुशवाहा को मुलायम सिंह यादव ने सौंपी थी, वैसी ही जिम्मेदारी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव रामआसरे कुशवाहा को सौंप सकते हैं. इससे समाज में अखिलेश यादव यह संदेश देने का भी प्रयास करेंगे कि वह पीडीए समाज के नेता को नेतृत्व दे रहे हैं.

सपा में वापसी के दौरान की तस्वीर. (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या कहते हैं बीजेपी प्रवक्ता: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक अवस्थी का कहना है कि रामआसरे कुशवाहा कब आए और कब गए इससे क्या फर्क पड़ा. उनके आने से न पार्टी मजबूत हुई और जाने से कमजोर होगी. कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

भारतीय जनता पार्टी के पास ओबीसी समाज के बड़े-बड़े नेता मौजूद हैं. रामआसरे कुशवाहा के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा. हम उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफल होंगे.

क्या कहते हैं सपा प्रवक्ता: समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का कहना है कि हमारा पीडीए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में लगातार मजबूत हो रहा है. हर समाज पीडीए के साथ जुड़ रहा है. पीडीए का फार्मूला हिट हो रहा है.

रामआसरे कुशवाहा के समाजवादी पार्टी में आने से निश्चित तौर पर इस समाज के लोग पीडीए के साथ जुड़ेंगे. इससे पीडीए और मजबूत होगा. जिस तरह हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराया था, उसी तरह 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराएंगे.

सपा में शामिल होने के बाद रामआसरे कुशवाहा. (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक: वरिष्ठ पत्रकार संदीप मिश्रा का कहना है कि चुनाव से ठीक पहले सभी दलों में नेताओं का आवागमन शुरू हो जाता है. जिन्हें लगता है कि जिस पार्टी में वह हैं, वहां पर उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, तो दूसरी पार्टी में जाकर अपने लिए जुगाड़ लगाना शुरू करते हैं.

जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले रामआसरे कुशवाहा की है, तो पहले सियासत में उनका नाम चलता था. समाज में उनकी पकड़ थी, लेकिन अब इस समाज से तमाम और भी बड़े नेता निकलकर सामने आ गए हैं.

पिछले कई सालों से रामआसरे कुशवाहा बहुत ज्यादा हाइलाइटेड भी नहीं रहे हैं. लिहाजा, यह कहना कि बहुत प्रभाव छोड़ पाएंगे, मुश्किल है. भारतीय जनता पार्टी के पास भी कुशवाहा, मौर्य, शाक्य और सैनी, हर वर्ग के बड़े नेता हैं, जो सरकार में मंत्री, विधायक और सांसद हैं.

ऐसे में भाजपा छोड़कर जाने से और सपा को अपनाने से रामआसरे कुशवाहा किसी पार्टी को कमजोर कर पाएंगे और किसी को मजबूत, ऐसा लगता नहीं लगता है.

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