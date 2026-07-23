मुख्यमंत्री के दौरे से पहले पुन्हाना में चला बुलडोजर, अतिक्रमण हटाओ अभियान पर दुकानदारों का विरोध
वीरवार को पुन्हाना नगर पालिका प्रशासन ने नगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए सख्त कार्रवाई की. इस कार्रवाई के खिलाफ दुकानदारों में रोष.
Published : July 23, 2026 at 6:50 PM IST
नूंह: 25 जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सैनी पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र में रैली को संबोधित करेंगे. सीएम सैनी के प्रस्तावित दौरे से पहले प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है. वीरवार को पुन्हाना नगर पालिका प्रशासन ने नगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए सख्त कार्रवाई की. इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तथा ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी रही.
नूंह में अतिक्रमण पर कार्रवाई: अभियान के दौरान कुछ स्थानों पर दुकानदारों और प्रशासन के बीच नोकझोंक होने की भी सूचना मिली. नगर पालिका के म्यूनिसिपल इंजीनियर मनीष सहरावत ने बताया कि "नगर को अतिक्रमण और जाम की समस्या से मुक्त कराने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया गया है. कई स्थानों पर अवैध कब्जे हटाए गए तथा तीन शेड भी तोड़े गए. संबंधित लोगों को पहले भी अतिक्रमण हटाने के लिए चेतावनी दी गई थी, लेकिन कब्जे नहीं हटाए गए."
अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर: वीरवार को पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारियों और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया. मनीष ने कहा कि "नगर को व्यवस्थित बनाने के लिए ये अभियान लगातार दो दिन तक जारी रहेगा और किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा." वहीं दूसरी ओर कार्रवाई से प्रभावित दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने नगर पालिका प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध जताया है.
दुकानदारों ने जताया रोष: दुकानदार वाहिद ख़ान का आरोप है कि "हमें कोई लिखित नोटिस या पर्याप्त पूर्व सूचना नहीं दी गई और एकतरफा तरीके से प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई. हमारी रेहड़ियां, खोखे और अस्थायी ढांचे तोड़ दिए गए, जिससे हमें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है. कुछ ऐसे प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की गई, जिन्होंने अतिक्रमण नहीं किया था."
सीएम नायब सैनी से राहत की उम्मीद: दुकानदार शाहिद हुसैन ने आरोप लगाया कि "इस अभियान के कारण सैकड़ों लोगों की रोजी-रोटी प्रभावित हुई है और कई परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है. मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर क्षेत्र के लोगों को विकास कार्यों और नई घोषणाओं की उम्मीद थी, लेकिन दौरे से पहले चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान ने कई लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं."
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