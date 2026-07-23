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मुख्यमंत्री के दौरे से पहले पुन्हाना में चला बुलडोजर, अतिक्रमण हटाओ अभियान पर दुकानदारों का विरोध

नूंह: 25 जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सैनी पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र में रैली को संबोधित करेंगे. सीएम सैनी के प्रस्तावित दौरे से पहले प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है. वीरवार को पुन्हाना नगर पालिका प्रशासन ने नगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए सख्त कार्रवाई की. इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तथा ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी रही.

नूंह में अतिक्रमण पर कार्रवाई: अभियान के दौरान कुछ स्थानों पर दुकानदारों और प्रशासन के बीच नोकझोंक होने की भी सूचना मिली. नगर पालिका के म्यूनिसिपल इंजीनियर मनीष सहरावत ने बताया कि "नगर को अतिक्रमण और जाम की समस्या से मुक्त कराने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया गया है. कई स्थानों पर अवैध कब्जे हटाए गए तथा तीन शेड भी तोड़े गए. संबंधित लोगों को पहले भी अतिक्रमण हटाने के लिए चेतावनी दी गई थी, लेकिन कब्जे नहीं हटाए गए."

मुख्यमंत्री के दौरे से पहले पुन्हाना में अतिक्रमण हटाओ अभियान, देखें वीडियो (ETV Bharat)

अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर: वीरवार को पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारियों और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया. मनीष ने कहा कि "नगर को व्यवस्थित बनाने के लिए ये अभियान लगातार दो दिन तक जारी रहेगा और किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा." वहीं दूसरी ओर कार्रवाई से प्रभावित दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने नगर पालिका प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध जताया है.