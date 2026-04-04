जींद में बीजेपी की विकास रैली, सीएम ने किया सफीदों अस्पताल को अपग्रेड करने का ऐलान, बोले- 'कांग्रेस की अफवाहों से बचें'
शनिवार को जींद में बीजेपी की रैली हुई. जिसमें सीएम नायब सैनी ने करोड़ों रुपये की सौगात दी. सीएम ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा.
Published : April 4, 2026 at 9:00 PM IST
जींद: शनिवार को सफीदों में बीजेपी की विकास एवं धन्यवाद रैली हुई. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रैली के जरिए जींद को करोड़ों रुपये की सौगात दी. सीएम ने कहा कि सफीदों के अस्पताल को 100 बैड में अपग्रेड किया जाएगा. इसके अलावा सिवाना माल गांव तथा गांव खातला में पशु अस्पताल की नई बिल्डिंग बनाई जाएगी. सफीदों में रामसर पार्क तथा ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया जाएगा तथा सफीदों शहर में छात्रों के लिए ई लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी. इसके साथ ही पानीपत रोड से नगरपालिका की सीमा में महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से प्रवेश द्वार बनाया जाएगा.
बीएससी नर्सिंग कॉलेज भवन का होगा निर्माण: सीएम ने कहा "सफीदों में बीएससी नर्सिंग कॉलेज के भवन का निर्माण जल्द करवाया जाएगा. सफीदों में मेमोरियल कन्या राजकीय महाविद्यालय की चारदीवारी का पुन: निर्माण कराया जाएगा. सफीदों शहर के पीपल वाला मोहल्ला वार्ड नंबर सात गुल्जारी चैक, कॉलोनी में घरों के ऊपर से गुजर रही 33 केवी लाइन को नियमानुसार हटाया जाएगा. गांव खेड़ा खेमावती में 33 केवी सब स्टेशन में लगे पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता को 33 एमवी की जाएगी तथा गांव के प्राथमिक विद्यालय और राजकीय वरीष्ठ माध्यमिक विद्यालय की पुरानी जर्जर बिल्डिंग को कंडम घोषित करने उपरांत नए कमरों का निर्माण करवाया जाएगा."
फायर स्टेशन को दो नए टेंडर दिए जाएंगे: मुख्यमंत्री ने कहा कि खेड़ी तलौडा स्थित 132 केवीए सब स्टेशन पर स्थापित पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता को चरणबद्ध तरीके से बढ़ा कर 40.45 एमवीए तथा 132.33 केवीए किया जाएगा. गांव सीवान माला में 33 केवी सब स्टेशन बनाया जाएगा. रजाना कलां तथा ढांटरथ गांवों में पीएचसी की नई बिल्डिंग बनाई जाएगी. इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न गांव के सरकारी स्कूलों में एक करोड़ रुपये की लागत से सिविल वर्क करवाने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि पिल्लूखेड़ा में भूमि उपलब्धि होने पर फायर स्टेशन बनाया जाएगा. इसके अलावा सफीदों फायर स्टेशन को दो नए फायर टेंडर दिए जाएंगे.
कैनाल रेस्ट हाउस की मरम्मत होगी: सफीदों में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा एचएसवीपी के सेक्टर में प्लांट आवंटन के लिए आवेदन करने उपरांत नियमानुसार प्लॉट आवंटन प्रक्रिया जल्द पूरी करवाई जाएगी. गंगोली, कालवा, भड़ताना, सब माइनर तथा सीवाना माल डिस्ट्रीब्यूटरी की 12.50 करोड़ रुपये की लागत से रिहैबिलिटेशन कराई जाएगी तथा गांव में ग्राम सचिवालय भी बनवाया जाएगा. इसके साथ ही अंटा में कैनाल रेस्ट हाउस की मरम्मत कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि पिल्लूखेड़ा में भूमि उपलब्ध होने पर आईटीआई का निर्माण कराया जाएगा.
बायो गैस संयंत्र लगाया जाएगा: कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सफीदों क्षेत्र के धार्मिक स्थलों का दो करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार किया जाएगा. ग्राम पंचायत मुआना की शामलात भूमि में बायो गैस संयंत्र लगाया जाएगा. मोरखी गांव में कम्यूनिटी सेंटर का निर्माण कराया जाएगा. कालवा गांव के ययाति सूर्य कुंड ऐतिहासिक मंदिर की रिटेनिंग वॉल बनवाई जाएगी. बीडीपीओ सफीदों के कार्यालय का निर्माण कार्य करवाया जाएगा. विभिन्न गांवों में 10 करोड़ रुपये की लागत के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य करवाए जाएंगे.
सब्जी मंडी का निर्माण होगा: सीएम ने कहा कि "अनाज मंडी सफीदों में सड़क की मरम्मत व नए शेड कवर व अन्य कार्य करवाए जाएंगे. इसके लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की. पिल्लूखेड़ा में जमीन उपलब्ध होने पर सब्जी मंडी का निर्माण किया जाएगा. उन्होंने सफीदों व पिल्लूखेड़ा के विभिन्न गांवों को जोडऩे वाली सड़कों के निर्माण चौड़ीकरण तथा मरम्मत के लिए छह करोड़ रुपये देने की घोषणा की. नई अनाज मंडी पिल्लूखेड़ा का जमीन उपलब्ध होने पर अतिरिक्त विस्तार किया जाएगा. सफीदों में नया रेस्ट हाऊस बनाया जाएगा. जिस पर लगभग 9.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे."
भम्भेवा में ड्रेन के पुलों का निर्माण करवाया जाएगा: इसी प्रकार लगभग 19 करोड़ रुपये की लागत से पीडब्ल्यूडी विभाग की 12 सड़कों का पुननिर्माण किया जाएगा. सफीदों विधानसभा क्षेत्र की 203.5 किलोमीटर लंबाई की 49 सड़केंए जो अभी डीएलपी में है, उनको भी संबंधित एजेंसी से सुदृढ़ीकरण, रखरखाव करवाया जाएगा. उन्होंने कहा कि 22.89 करोड़ रुपये की लागत से 39.36 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों की विशेष मरम्मत भी करवाई जाएगी. मार्केट कमेटी की 173.29 किलोमीटर लंबाई की 63 सड़कें जो अभी डीएलपी में है. उनको भी संबंधित एजेंसी से सुदृढ़ीकरण, रखरखाव करवाया जाएगा.
इसी कड़ी में 56.70 किलोमीटर लंबाई की आठ सड़कों की विशेष मरम्मत 5.86 करोड़ रुपये की लागत से की जाएगी. सफीदों विधानसभा क्षेत्र में 25 किलोमीटर तक के खेतों के रास्तों को पक्का किया जाएगा. विधानसभा क्षेत्र के गांवों के विकास के लिए अलग से पांच करोड़ रुपये की राशि देने की घोषणा की.
सीएम का कांग्रेस पर निशाना: कांग्रेस पर निशाना साधते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि दुनिया में पेट्रोल-डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक्साइज डयूटी को घटा कर देश के लोगों को देने का काम किया है. विपक्ष गैस, पेट्रोल और डीजल को लेकर गुमराह करने का काम कर रहा है. मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा में गैस, डीजल व पेट्रोल की कोई कमी नहीं होगी. विपक्ष की अफवाहों से बचने की जरूरत है.
नायब सैनी ने कहा कि उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जो कहती है, वो करती है. पिछले विधानसभा चुनाव के संकल्प के 217 वादे किए थे. 217 में से 60 वादों को पूरा किया गया है. 157 वादों पर गति से काम चल रहा है.
49 करोड़ 73 लाख रुपये की लागत: सीएम ने ने कहा कि "सफीदों में 49 करोड़ 73 लाख रुपये की लागत से विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए हैं. वो विपक्ष को बताना चाहते हैं कि 1384 करोड़ रुपये सफीदों में पिछले दस वर्षों में भाजपा सरकार ने खर्च किए हैं. कांग्रेस ने मात्र 552 करोड़ दस वर्ष में खर्च किए थे. जोकि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था. सफीदों की ये धरती परीश्रम, त्याग और सत्य का प्रतीक रही है. इसी धरती से विकास और विकल्प और भविष्य नई हुंकार उठी है. लोगों के चेहरे पर एक ही विश्वास है कि भारत बदल रहा है. हरियाणा आज आगे बढ़ रहा है. वही जोश और विश्वास व ऊर्जा सफीदों की धरती पर लोगों के चेहरे पर देखने को मिल रही है. ये परिवर्तन मजबूत नेतृत्व की देन है."
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