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चरखी दादरी को 540 करोड़ रुपये की सौगात, सीएम बोले- 'विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो भ्रम फैला रहे'

शनिवार को सीएम नायब सैनी ने चरखी दादरी को करीब 540 करोड़ 98 लाख रुपये की सौगात दी. 43 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास.

Charkhi Dadri BJP Rally
Charkhi Dadri BJP Rally (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 12, 2026 at 7:48 AM IST

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चरखी दादरी: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को दादरी की विकसित रैली में जनसभा को संबोधित किया. इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री ने करीब 540 करोड़ 98 लाख रुपये की लागत से 43 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया. इनमें 266 करोड़ 47 लाख रुपये की 26 परियोजनाओं का शिलान्यास और 224 करोड़ 4 लाख रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है.

चरखी दादरी में बीजेपी की रैली: रैली को संबोधित करते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि "किसानों, जवानों और पहलवानों की इस पावन भूमि पर आकर उन्हें गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है. इतनी बड़ी संख्या में जनता की उपस्थिति प्रदेश सरकार की नॉनस्टॉप डबल इंजन नीतियों पर विश्वास की मुहर है." सीएम नायब सिंह सैनी ने रैली में आई भीड़ को देख दादरी विधायक सुनील सांगवान की तारीफ की.

चरखी दादरी को 540 करोड़ रुपये की सौगात, सीएम बोले- 'विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो भ्रम फैला रहे' (Etv Bharat)

सीएम नायब सैनी की बड़ी घोषणाएं: सीएम ने कहा कि "जो दादरी की जनता की आस है, उससे ज्यादा सौगातें दे दी हैं. दिसंबर 2016 में चरखी दादरी को जिला बनाने के बाद विकास को नई गति मिली है और अब इसे तीन गुना रफ्तार से आगे बढ़ाया जाएगा. चरखी दादरी में ओपन ड्रेन निर्माण पर 76 करोड़ 60 लाख रुपये और कटेसरा माइनर का पुनर्वास किया जाएगा. सीएम ने जिला परिषद भवन के निर्माण, सिविल अस्पताल में 100 बेड का नया ब्लॉक, पीजी कॉलेज भवन और समसपुर में वृद्ध आश्रम बनाए जाने की घोषणा की.

सड़कों को किया जाएगा मजबूत: मुख्यमंत्री ने चरखी दादरी बाईपास को चार लेन करने, प्रमुख चौकों के सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ रुपये, मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों के लिए 5 करोड़ रुपये, तथा PWD की 10 सड़कों के लिए 14.47 करोड़ रुपये देने की घोषणा की. मुख्यमंत्री नायब सिंह ने भरोसा दिलाया कि दादरी क्षेत्र को विकास के नए आयामों तक पहुंचाया जाएगा.

सीएम सैनी का विपक्ष पर निशाना: इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि "वो मंडी-मंडी घूम रहे हैं, कांग्रेस शासित प्रदशों की हालत भी देख आएं. कांग्रेस व विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है. क्योंकि भाजपा सरकार द्वारा जनहित में अनेक परियोजनाएं धरातल पर लागू की हैं. कांग्रेसियों का हाल बहुत बुरा हो गया है. विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे भ्रम फैलाने में लगे हैं."

विधायक ने किया सीएम का धन्यवाद: विधायक सुनील सांगवान ने रैली में मिली सौगात पर सीएम का धन्यवाद किया और रैली में पहुंची भीड़ को देख जनता का आभार जताया. इस दौरान विधायक सुनील सांगवान आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा क्षेत्रवाद और परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया, जिससे विकास की गति प्रभावित हुई. सांगवान ने कहा कि कांग्रेस की नीतियां आम जनता के बजाय एक खास परिवार और सीमित दायरे तक ही सिमट कर रह गई हैं.

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