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श्राद्ध से लेकर सियासत, विपक्ष पर बरसी बीजेपी, कहा- विरोध की राजनीति में मर्यादा भूली कांग्रेस

देहरादून : उत्तराखंड में श्राद्ध और सनातन परंपराओं को लेकर कांग्रेस की कथित टिप्पणी पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है. बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस पर दिवंगत आत्माओं और धार्मिक आस्थाओं के अपमान की राजनीति करने का आरोप लगाया. साथ ही कोटद्वार के मोहम्मद दीपक प्रकरण और भारतीय सेना के शौर्य से जुड़े मुद्दे पर भी कांग्रेस से सवाल किए.

नरेश बंसल ने कहा कि श्राद्ध के दौरान लोग अपने दिवंगत पूर्वजों को श्रद्धा से याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण करते हैं. उनके मुताबिक यह सनातन परंपरा और आस्था से जुड़ा विषय है, लेकिन कांग्रेस राजनीतिक विरोध में इस तरह की परंपराओं का भी मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हट रही है.

बीजेपी ने की प्रेस वार्ता: देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान सांसद बंसल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पितृ श्राद्ध और तर्पण को लेकर कांग्रेस की कथित टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक मर्यादा के पतन की पराकाष्ठा बताया.

उत्तराखंड भाजपा ने कांग्रेस पर राजनीतिक विरोध की सीमा लांघने का आरोप लगाते हुए हमला बोला है. भाजपा के निवर्तमान राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस अब राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रही, बल्कि सनातन परंपराओं, धार्मिक आस्थाओं और दिवंगत आत्माओं को भी निशाना बनाने लगी है.

उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी कांग्रेस नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं और पूर्व CDS जनरल बिपिन रावत को लेकर भी विवादित बयान दिए गए. बंसल ने कांग्रेस के 'मोहब्बत की दुकान' वाले नारे पर भी निशाना साधा.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता मोहब्बत की राजनीति का दावा करते हैं, लेकिन उनके बयानों और राजनीतिक व्यवहार में नफरत नजर आती है. उन्होंने सवाल किया कि जो पार्टी राजनीतिक विरोधियों के माता-पिता तक को निशाना बनाती है, वह संवेदना और मोहब्बत की राजनीति का दावा किस आधार पर करती है.

मोहम्मद दीपक प्रकरण पर कांग्रेस से सवाल: भाजपा सांसद ने कोटद्वार के हालिया मोहम्मद दीपक प्रकरण को लेकर भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति के साथ राहुल गांधी की सार्वजनिक नजदीकी दिखाई गई, उसके खिलाफ हिंदू व्यापारी से कथित मारपीट, गाली-गलौज और धमकी के मामले में कार्रवाई हुई है.

बंसल ने कहा कि कांग्रेस इस मामले पर चुप है, जबकि उसके नेता कथित तौर पर मोहम्मद दीपक के साथ खड़े नजर आए हैं. उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस के नेता मोहम्मद दीपक से मिलने के लिए कोटद्वार तक पहुंच सकते हैं, लेकिन कथित पीड़ित व्यापारी से मिलने के लिए कोई नेता क्यों नहीं पहुंचा? बंसल ने कहा कि क्या कांग्रेस की संवेदनशीलता व्यक्ति देखकर बदलती है और क्या राजनीतिक संपर्क रखने वाले लोगों के लिए अलग मापदंड तय किए जाते हैं.

बिपिन रावत और अजीत डोभाल के बयान पर भी हमला: नरेश बंसल ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रमुख चेहरों के अपमान का आरोप भी लगाया. उन्होंने पूर्व CDS जनरल बिपिन रावत को लेकर कांग्रेस नेता की ओर से दिए गए कथित ‘सड़क का गुंडा’ वाले बयान का जिक्र किया. साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को लेकर कांग्रेस नेताओं की कथित टिप्पणियों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि एक तरफ देश की सुरक्षा में दशकों तक योगदान देने वाले सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की जाती हैं, वहीं दूसरी ओर विवादों में घिरे लोगों के साथ राजनीतिक नजदीकी दिखाई जाती है. भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय सम्मान से ज्यादा राजनीतिक स्वार्थ महत्वपूर्ण हो गया है.

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