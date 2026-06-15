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राज्यसभा सांसद बनने के बाद उज्जैन पहुंचे महेश केवट, बाबा महाकाल को अर्पित की जीत

सोमवार को नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद महेश केवट उज्जैन पहुंचे. जहां सबसे पहले उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए. इसके बाद बाबा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. इस दौरान उनके साथ भाजपा के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. दर्शन-पूजन के बाद राज्यसभा सांसद महेश केवट ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि "बाबा महाकाल की कृपा से भारतीय जनता पार्टी के तीनों राज्यसभा प्रत्याशी विजयी हुए हैं. उन्होंने इस जीत का श्रेय बाबा महाकाल के आशीर्वाद और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया."

उज्जैन: मध्य प्रदेश में पिछले दिनों चले सियासी उठापटक के बाद आखिरकार राज्यसभा सदस्य के लिए बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए. वहीं राज्यसभा की जिस तीसरी सीट पर सबसे ज्यादा सियासत हुई, उस पर मिली जीत के बाद बीजेपी राज्यसभा सांसद महेश केवट पहली बार उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे. जहां उन्होंने बाबा महाकाल की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की.

राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का झूठ आया सामने

वहीं कांग्रेस द्वारा लगाए गए बीजेपी पर महिला विरोधी के आरोपों पर महेश केवट ने कहा कि " नरेंद्र मोदी सरकार महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का बिल लेकर आई थी, लेकिन कांग्रेस ने उसे रोकने का काम किया है. इससे कांग्रेस ने महिला विरोधी होने का सबूत दिया है. वहीं राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन के फॉर्म के जरिए कांग्रेस जो झूठ छिपाना चाहती थी, वह सबके सामने आ गया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नियम मुताबिक हाईकोर्ट जाने कहा, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं, ये उनकी कैसी सोच है, समझ नहीं आता है.

नामांकन निरस्त होना कांग्रेस की आंतरिक कमी

उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन निरस्त होना, उनकी अपनी आंतरिक कमियों और त्रुटियों का परिणाम है. इसमें भाजपा की कोई भूमिका नहीं है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत दर्ज कर विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाया है. अब राज्यसभा सांसद के रूप में वे प्रदेश के हर क्षेत्र के विकास और सभी वर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करेंगे.

महेश केवट ने कहा कि मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है, जबकि नरेंद्र मोदी देश को विश्वगुरु बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से भाजपा विकास और जनसेवा के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रही है."