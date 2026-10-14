हिमाचल के इस जिले में 25 स्कूलों में शुरू होंगी डिजिटल कक्षाएं, अब बड़े शहरों के बच्चों को देंगे मात!
हर्ष महाजन ने कहा, डिजिटल शिक्षा के माध्यम से विषयों को समझने में आसानी होती है और पढ़ाई को रोचक बनाया जा सकता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 12:06 PM IST
चंबा: भाजपा से राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन इन दिनों चंबा जिले के दौरे पर हैं. अपने दौरे के दौरान वह जिले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं. इसी कड़ी में उन्होंने चंबा जिला के 25 स्कूलों में डिजिटल कक्षाएं स्थापित करवाने के लिए केंद्र सरकार से ढाई करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई है. इस पहल से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा.
चंबा के 25 स्कूलों में शुरू होंगी डिजिटल कक्षाएं
राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि, "वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक की भूमिका लगातार बढ़ रही है. डिजिटल शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को विषयों को समझने में आसानी होती है और पढ़ाई को अधिक रोचक एवं प्रभावी बनाया जा सकता है. इसी उद्देश्य के साथ चंबा जिला के सरकारी स्कूलों में डिजिटल कक्षाएं शुरू करने की योजना तैयार की गई है. शुरुआती चरण में जिले के 25 स्कूलों को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से जिला के अन्य स्कूलों में भी डिजिटल शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किए जाएंगे."
हर्ष महाजन ने बताया कि, इस दिशा में केवल केंद्र सरकार से ही सहायता प्राप्त करने तक प्रयास सीमित नहीं हैं, बल्कि जिले में कार्यरत विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं को भी शिक्षा के आधुनिकीकरण से जोड़ने की पहल की जा रही है. इसके लिए एनएचपीसी, एसजेवीएनएल और एनटीपीसी जैसी परियोजनाओं के माध्यम से चंबा जिला के अलग-अलग स्कूलों में डिजिटल कक्षाएं स्थापित करवाने को लेकर प्रस्ताव सौंपे गए हैं. इन प्रस्तावों के माध्यम से परियोजनाओं के सहयोग से सरकारी स्कूलों में आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार करने की उम्मीद है.
इस स्कूल के विद्यार्थियों को भी मिलेगी डिजिटल शिक्षा की सुविधा
इसी कड़ी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चनेड़ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी डिजिटल कक्षाओं की सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से धनराशि जारी करवाई गई है. इससे स्कूल के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण संसाधनों के माध्यम से पढ़ाई करने का अवसर मिल सकेगा. डिजिटल कक्षाओं के शुरू होने से शिक्षकों को भी पाठ्यक्रम को नए और प्रभावी तरीकों से समझाने में सहायता मिलने की उम्मीद है.
डिजिटल कक्षाओं में आधुनिक शिक्षण उपकरणों, दृश्य-श्रव्य सामग्री और तकनीक आधारित अध्ययन संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है. इससे विज्ञान, गणित और अन्य विषयों की जटिल अवधारणाओं को विद्यार्थियों के सामने सरल तरीके से प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी. साथ ही विद्यार्थियों को बदलते शैक्षणिक माहौल के अनुरूप तैयार करने और तकनीकी ज्ञान बढ़ाने में भी सहायता मिल सकती है.
पहले चरण में 25 स्कूल, फिर पूरे जिले में विस्तार की योजना
राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि, "डिजिटल शिक्षा की शुरुआत जिले के 25 स्कूलों से की जाएगी. इसके बाद उपलब्ध संसाधनों और सहयोग के आधार पर इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक सरकारी स्कूलों को इसके दायरे में लाने का प्रयास किया जाएगा. इसका उद्देश्य यह है कि चंबा जिले के विद्यार्थियों को भी आधुनिक शिक्षा की वे तमाम सुविधाएं मिलें, जिनका लाभ बड़े शहरों के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिलता है."
चंबा जिला के कई क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम हैं. ऐसे में सरकारी स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना विद्यार्थियों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. डिजिटल कक्षाओं के विस्तार से इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी तकनीक आधारित अध्ययन सामग्री तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है.
केंद्र सरकार से मिले ढाई करोड़ रुपये
केंद्र सरकार से ढाई करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाने और जलविद्युत परियोजनाओं के सहयोग से अन्य स्कूलों को डिजिटल बनाने के लिए प्रस्ताव सौंपने की यह पहल जिले की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. अब देखना होगा कि चयनित स्कूलों में डिजिटल कक्षाओं की स्थापना का कार्य कितनी तेजी से पूरा होता है और आने वाले समय में इस योजना का विस्तार जिला के अन्य सरकारी स्कूलों तक किस प्रकार किया जाता है.
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