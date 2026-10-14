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हिमाचल के इस जिले में 25 स्कूलों में शुरू होंगी डिजिटल कक्षाएं, अब बड़े शहरों के बच्चों को देंगे मात!

राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ( ETV Bharat )

चंबा: भाजपा से राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन इन दिनों चंबा जिले के दौरे पर हैं. अपने दौरे के दौरान वह जिले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं. इसी कड़ी में उन्होंने चंबा जिला के 25 स्कूलों में डिजिटल कक्षाएं स्थापित करवाने के लिए केंद्र सरकार से ढाई करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई है. इस पहल से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा.

चंबा के 25 स्कूलों में शुरू होंगी डिजिटल कक्षाएं राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि, "वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक की भूमिका लगातार बढ़ रही है. डिजिटल शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को विषयों को समझने में आसानी होती है और पढ़ाई को अधिक रोचक एवं प्रभावी बनाया जा सकता है. इसी उद्देश्य के साथ चंबा जिला के सरकारी स्कूलों में डिजिटल कक्षाएं शुरू करने की योजना तैयार की गई है. शुरुआती चरण में जिले के 25 स्कूलों को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से जिला के अन्य स्कूलों में भी डिजिटल शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किए जाएंगे."