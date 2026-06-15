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भाजपा सांसद तिवाड़ी बोले- कांग्रेस नेता नहीं, मुस्लिम लीग प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं गहलोत

अपने इतिहास में झांकें: भाजपा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि वर्ष 1916 से ही कांग्रेस ने हिंदू-मुस्लिम राजनीति को बढ़ावा दिया. मुस्लिम लीग से समझौते किए. उन्होंने दावा किया कि 1947 में धर्म के आधार पर देश का विभाजन कांग्रेस की नीतियों के कारण हुआ. विभाजन के बाद भी कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति जारी रखी. दुनिया में धर्म के आधार पर विभाजित होने वाला भारत एकमात्र देश है. इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है. कांग्रेस को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने इतिहास में झांककर देखना चाहिए.

मीडिया से बातचीत में तिवाड़ी बोले- गहलोत का बयान कांग्रेस नेता के रूप में नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज और मुस्लिम लीग के प्रवक्ता की तरह प्रतीत होता है. उन्होंने आरोप लगाया, कांग्रेस लगातार तुष्टिकरण की राजनीति करती रही है. अशोक गहलोत अब अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने को ऐसे बयान दे रहे हैं. गहलोत को हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए.

जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाजपा और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के बयान से प्रदेश की राजनीति गरमा गई. सोमवार को भाजपा मुख्यालय में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने गहलोत पर तीखा हमला बोला. तिवाड़ी ने गहलोत के बयान को अनर्गल प्रलाप और हार की बौखलाहट का परिणाम बताया.

आरएसएस पर पहले भी लगाया प्रतिबंध: तिवाड़ी ने कहा कि 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, जिसे बाद में वापस लेना पड़ा. इसी तरह 1975 में इंदिरा गांधी के आपातकाल का भी जनता ने जवाब दिया. आज आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है. कांग्रेस की इस प्रकार की बयानबाजी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. भाजपा सांसद ने कहा, कांग्रेस को संविधान का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है. उसने ही संविधान और लोकतंत्र की हत्या की थी. आरोप लगाया-कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर तानाशाही कायम की थी, जबकि भाजपा ने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया.

जैसे कोई शैतान उपदेश दे रहा है: तिवाड़ी ने कहा कि जब कांग्रेस संविधान की बात करती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई शैतान उपदेश दे रहा हो. भाजपा पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप खारिज करते हुए तिवाड़ी बोले, केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ करोड़ों मुसलमानों को मिला. पीएम आवास, उज्ज्वला, मुद्रा और छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में मुस्लिम लोगों को लाभ मिला है. भाजपा किसी योजना में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती. विकास का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचाती है.

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राहुल टुकड़े-टुकड़े गैंग के सदस्य: घनश्याम तिवाड़ी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 'टुकड़े-टुकड़े' गैंग का सदस्य बताया. कहा- राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है. जनता भविष्य में भी उन्हें सत्ता नहीं सौंपेगी. तिवाड़ी ने तंज कसा कि कांग्रेस राहुल के नेतृत्व में चुनाव हारने के 'शतक' की ओर बढ़ रही है. राजस्थान में मुस्लिमों को भाजपा के टिकट नहीं देने के सवाल पर तिवाड़ी बोले, भाजपा जीतने की क्षमता के आधार पर टिकट देती है. राजस्थान में पहले भी भाजपा के मुस्लिम विधायक रहे हैं और पार्टी किसी समुदाय से भेदभाव नहीं करती.

राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश : सचिन पायलट और कांग्रेस के अंदरूनी विवादों पर तिवाड़ी ने कहा, अशोक गहलोत की स्थिति अब पार्टी में कमजोर हो चुकी है. न दिल्ली नेतृत्व सुन रहा और न प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व बात मानता है. तिवाड़ी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने को ही गहलोत ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं. राजस्थान में कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन पर तिवाड़ी ने एक लाइन में कहा, एनिमल्स पर कॉग्निजेंट नहीं लेना चाहिए.

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