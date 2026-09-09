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पांच दिन बाद था छोटी बेटी का दूसरा बर्थडे, इसे लेकर उत्साहित था ट्यूरिस्ट गाइड मनीष...परिवार से मिले पूनिया

जयपुर: राजधानी के आमेर इलाके में चाकूबाजी से टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी की मौत से परिवार में शोक का माहौल है. मनीष की छोटी बेटी का दूसरा जन्मदिन चार दिन बाद है. महज दो साल की बेटी ना तो अभी जन्मदिन सेलिब्रेशन समझती है और ना ही पिता की मौत के मायने जानती है. मनीष की पत्नी का रो रोकर बुरा हाल है. इस बीच, भाजपा के राज्यसभा सदस्य सतीश पूनिया ने मृतक के परिवार से मुलाकात कर ढ़ांढस बंधाया.

मृतक टूरिस्ट गाइड के परिजनों ने बताया कि मनीष की बड़ी बेटी 8 साल और छोटी बेटी केवल 2 वर्ष की है. छोटी बेटी का 12 सितंबर को दूसरा जन्मदिन है. मनीष अपनी बेटी के पांच दिन बाद आने वाले जन्मदिन को लेकर काफी उत्साहित थे, लेकिन उससे पहले ही दुनिया से चले गए. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. छोटी बच्चियों और पत्नी का सहारा छिन गया.

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पूनिया ने दिलाया भरोसा: मृतक टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी की पत्नी पूनम सोनी ने बताया कि राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने घर पहुंच कर उनकी पीड़ा सुनी. उन्होंने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया. सरकार और प्रशासन का वादा पूरा करने का भी भरोसा दिलाया. पूनम ने कहा कि हमने आरोपी के घर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की. साथ ही अपने परिवार और आमेर के टूरिस्ट गाइड्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग रखी.