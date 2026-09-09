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पांच दिन बाद था छोटी बेटी का दूसरा बर्थडे, इसे लेकर उत्साहित था ट्यूरिस्ट गाइड मनीष...परिवार से मिले पूनिया

चाकूबाजी के शिकार टूरिस्ट गाइड की मौत का मामला. राज्यसभा सदस्य ने परिजनों से मुलाकात कर दी सांत्वना.

BJP MP Satish Poonia consoling the aggrieved family
पीड़ित परिवार को सांत्वना देते भाजपा सांसद सतीश पूनिया (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2026 at 6:27 PM IST

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जयपुर: राजधानी के आमेर इलाके में चाकूबाजी से टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी की मौत से परिवार में शोक का माहौल है. मनीष की छोटी बेटी का दूसरा जन्मदिन चार दिन बाद है. महज दो साल की बेटी ना तो अभी जन्मदिन सेलिब्रेशन समझती है और ना ही पिता की मौत के मायने जानती है. मनीष की पत्नी का रो रोकर बुरा हाल है. इस बीच, भाजपा के राज्यसभा सदस्य सतीश पूनिया ने मृतक के परिवार से मुलाकात कर ढ़ांढस बंधाया.

मृतक टूरिस्ट गाइड के परिजनों ने बताया कि मनीष की बड़ी बेटी 8 साल और छोटी बेटी केवल 2 वर्ष की है. छोटी बेटी का 12 सितंबर को दूसरा जन्मदिन है. मनीष अपनी बेटी के पांच दिन बाद आने वाले जन्मदिन को लेकर काफी उत्साहित थे, लेकिन उससे पहले ही दुनिया से चले गए. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. छोटी बच्चियों और पत्नी का सहारा छिन गया.

पढ़ें: जयपुर: आपसी विवाद में चाकू से हमला, टूरिस्ट गाइड गंभीर घायल, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

पूनिया ने दिलाया भरोसा: मृतक टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी की पत्नी पूनम सोनी ने बताया कि राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने घर पहुंच कर उनकी पीड़ा सुनी. उन्होंने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया. सरकार और प्रशासन का वादा पूरा करने का भी भरोसा दिलाया. पूनम ने कहा कि हमने आरोपी के घर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की. साथ ही अपने परिवार और आमेर के टूरिस्ट गाइड्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग रखी.

family members of the deceased guide, Manish
मृतक गाइड के मनीष की पत्नी, बेटियां एवं परिजन (ETV Bharat Jaipur)

आमेर में जीपें बंद होनी चाहिए. परिवार को न्याय मिलना चाहिए. डॉ. सतीश पूनिया ने मौके पर ही आमेर थाना अधिकारी से बात कर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. थानाधिकारी ने जल्द प्रभावी कार्रवाई एवं इलाके में अपराधिक गतिविधियों की रोकथाम का विश्वास दिलाया.

कल शाम समाप्त हुआ था धरना: एडिशनल डीसीपी नॉर्थ आलोक सिंघल के अनुसार, सोमवार को टूरिस्ट को ले जाने की बात को लेकर जीप चालक और टूरिस्ट गाइड के बीच विवाद हुआ था. इस दौरान चाकूबाजी में घायल हुए टूरिस्ट गाइड मनीष को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां मंगलवार अल सुबह इलाज के दौरान मनीष ने दम तोड़ दिया. मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. घटना के विरोध में मंगलवार को परिजनों और स्थानीय लोगों ने धरना दिया था. प्रशासन और परिजनों की सहमति बनने के बाद मंगलवार देर शाम धरना समाप्त कर दिया.

पढ़ें: जयपुर: टूरिस्ट गाइड की मौत के बाद बवाल, बाजार बंद कर सड़क पर उतरे लोग, 50 लाख मुआवजे पर बनी सहमति

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