हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी संजय भाटिया 5 मार्च को दाखिल करेंगे नामांकन, कांग्रेस ने नहीं खोले पत्ते

हरियाणा में बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी संजय भाटिया 5 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे.

राज्यसभा (ANI)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 4, 2026 at 10:35 PM IST

चंडीगढ़ : हरियाणा में बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी संजय भाटिया 5 मार्च यानि गुरूवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे. आपको बता दें कि हरियाणा में राज्यसभा की दोनों सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होना है, जबकि 5 मार्च को नामांकन दाखिल करने की लास्ट डेट है.

संजय भाटिया 5 मार्च को दाखिल करेंगे नामांकन : हरियाणा में बीजेपी ने अपना राज्यसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया है. करनाल से पूर्व सांसद संजय भाटिया को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और विधानसभा में आंकड़ों को देखते हुए ये साफ है कि संजय भाटिया बिना किसी परेशानी के आसानी से राज्यसभा पहुंच जाएंगे. संजय भाटिया को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बेहद करीबी माना जाता है.

कौन हैं संजय भाटिया ? : संजय भाटिया का जन्म हरियाणा के पानीपत जिले में 29 जुलाई 1967 को हुआ था. वे पानीपत के मॉडल टाउन के रहने वाले हैं. उन्होंने पानीपत के आईबी कॉलेज से बीकॉम किया था, जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से की है. कॉलेज के वक्त से वे बीजेपी की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद(ABVP) से जुड़े रहे हैं. साल 1987 में वे मंडल सेक्रेटरी बने और 1989 में एबीवीपी के जिला महासचिव बने. 1998 में उन्हें भाजपा युवा मोर्चा का राज्य महासचिव बनाया गया था. संजय भाटिया साल 2019 में करनाल से सांसद बने थे. संजय भाटिया ने 9 लाख 11 हजार 594 वोट लेकर कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को 6 लाख 56 हजार 142 वोटों के बड़े मार्जिन से हराया था. लेकिन इसके बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने संजय भाटिया का टिकट काट दिया था और हरियाणा के सीएम रह चुके मनोहर लाल खट्‌टर को अपना उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़वाया था. संजय भाटिया हरियाणा खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. इसके बाद से संजय भाटिया संगठन में सक्रिय थे.

संजय भाटिया 5 मार्च को दाखिल करेंगे नामांकन (Etv Bharat)

कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम का खुलासा बाकी : हालांकि कांग्रेस ने राज्यसभा को लेकर अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है. लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि कर्मवीर सिंह बौद्ध को कांग्रेस हरियाणा की सीट से राज्यसभा भेज सकती है. हालांकि औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं किया गया है. अंबाला से आने वाले मुलाना के नेता कर्मवीर सिंह बौद्ध दलित समुदाय से आते हैं और हरियाणा विधानसभा के पूर्व सचिव रह चुके हैं. वे संविधान बचाओ अभियान में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं और जमीनी स्तर पर पार्टी के कार्यक्रमों में भागीदारी निभाते रहे हैं.

हरियाणा में दो सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव : हरियाणा से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल 9 अप्रैल तक का ही है. अभी ये दोनों सीटें भाजपा के पास हैं अभी के समीकरण के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस के खाते में एक-एक सीट आ सकती है.

राज्यसभा की दोनों सीटों के लिए क्या है समीकरण ? : राज्यसभा चुनाव की अगर बात करें तो हरियाणा विधानसभा में कुल 90 वैध मत हैं, जिसमें बीजेपी के पास 48, कांग्रेस के पास 37, निर्दलीयों के पास 3 और इनेलो के पास 2 वोट हैं. राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं और किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 31 वोट चाहिए. एक सीट पर बीजेपी की जीत तय है. चूंकि संजय भाटिया के नाम का ऐलान पहले किया गया है. इस हिसाब से देखा जाए तो उनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी 31 वोटों से उन्हें आसानी से जिता सकती है. इसके बाद बीजेपी के पास 17 वोट बचेंगे. वहीं कांग्रेस 31 वोटों के बलबूते पर अपने एक उम्मीदवार को आसानी से जिता सकती है. 31 वोटों के इस्तेमाल के बाद कांग्रेस के पास 6 वोट बचेंगे. वहीं निर्दलीयों के पास 3 और इनेलो के पास दो वोट बचेंगे. अगर भाजपा अपना दूसरा उम्मीदवार उतारती है तो उसे दूसरी सीट जिताने के लिए निर्दलीयों और इनेलो के अलावा 9 क्रॉस वोट चाहिए होंगे जो फिलहाल मुश्किल नज़र आता है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ

