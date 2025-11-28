जोधपुर में बोले भाजपा प्रदेश प्रभारी, SIR सही प्रकिया, घुसपैठिए भारत छोड़कर भाग रहे
भाजपा के प्रदेश प्रभारी सांसद राधामोहन दास अग्रवाल ने आरोप लगाया कि एसआईआर को लेकर राजस्थान में कांग्रेस दोहरा रवैया अपना रही है.
Published : November 28, 2025 at 1:02 PM IST
जोधपुर: भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा है कि एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) सही प्रक्रिया है. इससे मतदाता सूची शुद्ध हो रही है. एसआईआर की वजह से ही घुसपैठिए भारत छोड़ रहे हैं, बंगाल से भागकर बांग्लादेश की ओर जा रहे हैं, इसलिए यह जरूरी भी है. उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति अलग है. वह यहां दोहरा रवैया अपना रही है. एक तरफ पार्टी ने 52 हजार बूथ लेवल एजेंट बना दिए हैं, जो एनआरसी प्रक्रिया में लगातार सहयोग ले रहे हैं और दूसरी ओर उसका विरोध भी कर रहे हैं.
अग्रवाल शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे. उन्होंने यहां एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चुनाव आयोग के समक्ष जो भी दस्तावेज आएंगे, उन्हें जांचने का उसका पूरा अधिकार है. अग्रवाल ने कहा कि विपक्षी दल अनावश्यक बवाल कर रहे हैं. अशोक गहलोत के प्रदेश में 'सरकार नाम की चीज नहीं' के आरोप पर तंज कसते हुए अग्रवाल ने कहा, उनके समय में पूरे साल दोनों दोस्त (गहलोत और पायलट) आपस में कुश्ती लड़ते रहे, तब क्या सरकार अच्छी चल रही थी? इसलिए ही जनता ने हमें चुना है. अग्रवाल एयरपोर्ट से प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के पुत्र के विवाह समारोह में भाग लेने के लिए सुमेरपुर रवाना हो गए.
मंत्रिमंडल विस्तार का सवाल टाला: प्रदेश प्रभारी से जब पूछा गया कि प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है क्या, और क्या इसमें जोधपुर शहर की भी कोई भागीदारी होगी, तो इस पर अग्रवाल ने कहा कि यह हमारा विषय नहीं है, इसके लिए मुख्यमंत्री से पूछिए. उन्होंने सचिन पायलट के राजस्थान में एफआईआर दर्ज करवाने की जल्दी पर कहा कि कांग्रेस को तय कर लेना चाहिए कि उन्हें कहां विरोध करना है. वे जहां चुनाव होते हैं, वहां भी विरोध करते हैं और जहां चुनाव नहीं हैं, वहां भी विरोध कर रहे हैं.
अन्य पदों पर देंगे बाकी लोगों को मौका: प्रदेश कार्यकारिणी में जोधपुर जिले से किसी को भी शामिल नहीं किए जाने के सवाल पर अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने सोच-समझकर कार्यकारिणी बनाई है. प्रदेश में 44 जिले हैं, इतने पद हमारे पास हैं भी नहीं. हमारे पास अभी कई मोर्चों सहित अन्य संगठनों के पद हैं. अगर कोई शेष रह गया होगा, तो उन्हें उनमें शामिल कर लेंगे.