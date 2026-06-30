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जमशेदपुर हिमांशुर हत्याकांड पर तीखी हुई सियासी बयानबाजी, कानून व्यवस्था पर बीजेपी ने उठाए सवाल, बचाव में उतरे झामुमो- कांग्रेस

जमशेदपुर में हिमांशु सिंह हत्याकांड पर बीजेपी ने राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं.

Former CM Arjun Munda
पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 30, 2026 at 8:59 PM IST

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रांची: जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित बार के बाहर हुई हिंसक वारदात और हिमांशु सिंह हत्याकांड को लेकर सियासत शुरू हो गई है. पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए राज्य में कानून व्यवस्था की लचर स्थिति होने का आरोप लगाया है. रांची में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए अर्जुन मुंडा ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि उस घटना को बर्बरता पूर्वक अंजाम दिया गया है जबकि पुलिस मूकदर्शक बनी रही.

बीजेपी ने उठाए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से पुलिस निसहाय और असहाय साबित हो रही है और किस कार्य में उसकी संलिप्तता है कि कानून व्यवस्था के कार्यों में वह ध्यान नहीं दे रही है, यह बड़ा सवाल है. उन्होंने कहा कि यह न केवल पुलिस प्रशासन बल्कि राज्य प्रशासन के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि ऐसे सवाल का जवाब जनता को कैसे मिलेगा, जो असुरक्षित महसूस कर रही है.

जमशेदपुर हिंसा पर बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल (Etv Bharat)

पहले अपने गिरबां में झांके बीजेपी: राजेश ठाकुर

प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर कहते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठना लाजिमी है लेकिन भाजपा को यह याद करना चाहिए कि उनके शासनकाल में जमशेदपुर में किस तरह से गुंडों का तांडव हुआ करता था. इस मामले में त्वरित कार्रवाई भी हुई है और तीन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है.

दिल्ली और पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखे बीजेपी: सुप्रियो भट्टाचार्य

इधर अपनी सरकार के बचाव में उतरे झामुमो ने विधि व्यवस्था में गिरावट होने से इनकार किया है. पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इस मामले में पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है, जांच की जा रही है और कार्रवाई होगी, जो बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है, वह दिल्ली की कानून व्यवस्था को पहले देखे, पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखे, जहां सेंट्रल फोर्स तैनात रहती है.

घटना के बाद तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड

घटना के बाद जमशेदपुर पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है. वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय ने ड्यूटी में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में घटनास्थल पर मौजूद गश्ती दल के तीन पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबित पुलिसकर्मियों में सहायक अवर निरीक्षक रतन कुमार दास, सहायक अवर निरीक्षक राजेश कुमार रंजन और आरक्षी संख्या 913 मनोज कुमार शामिल हैं.

गौरतलब है कि जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के बार के बाहर शनिवार रात हुए विवाद के बाद जमकर बवाल हुआ था, जिसमें पुलिस की मौजूदगी में चापड़ से किए गए जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल सरायकेला करणी सेना (युवा) के जिला अध्यक्ष हिमांशु सिंह की सोमवार शाम टाटा मुख्य अस्पताल (TMH) में इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

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BJP DEMANDS ACTION ON VIOLENCE
जमशेदपुर में हिमांशु सिंह हत्याकांड
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