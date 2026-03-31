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गोड्डा में चतुर्थ राजकीय गणतंत्र मेला पर सवाल, बीजेपी ने लगाया आरोप!

गोड्डा: वर्तमान वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन गोड्डा में आयोजित दो दिवसीय चतुर्थ गणतंत्र राजकीय मेला समारोह की टाइमिंग को लेकर जिले मे खूब चर्चा है. वही बीजेपी ने इसे करोड़ों की लूट के माध्यम का आरोप लगाया है. दरअसल, गोड्डा में 26 जनवरी को लगने वाला गणतंत्र मेला को चार साल पहले राजकीय मेला घोषित किया गया है. यह गोड्डा के लोगों की पुरानी मांग थी.

इस मौके पर पर्यटन विभाग द्वारा बड़ा संस्कृतिक कार्यक्रम पिछले कुछ सालों से आयोजित हो रहा है जिसमें बॉलीवुड के कलाकार समेत राज्य एवं देश के अन्य हिस्सों से कलाकार द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जाती है.

चुनाव की वजह से टालना पड़ा था कार्यक्रम

इस बार भी ये कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था लेकिन नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू हो गई और फिर एक दम अंतिम समय में सारे कार्यक्रम रोक दिए गए. लेकिन चुनाव के बाद 29 और 30 मार्च को ये कार्यक्रम दोबारा रखा गया तो सवाल उठने लगे कि गणतंत्र मेला का कार्यक्रम मार्च के आखिर में क्यों? कहीं इसके पीछे मार्च लूट जैसी मंशा तो नहीं.

कार्यक्रम के आयोजन का क्या मतलब?

कुछ ऐसा ही आरोप बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक अमित मंडल ने कहा कि जिले में किसानों कि ओलावृष्टि से बड़ा नुकसान हुआ है और भी हजार समस्या है लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं, ऐसे में इतना लेट मार्च के आखिर में कार्यक्रम का क्या मतलब है? इसके साथ इस पूरे कार्यक्रम में मीडिया कि उपेक्षा कई सवाल खड़े करता है.