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14वीं JPSC पीटी परीक्षा अब तक नहीं हुई रद्द, सरकार ने दी थी सहमति, बीजेपी ने उठाए सवाल

रांची: JPSC और JSSC से जुड़ा विवाद कम होता नहीं दिख रहा है. एक तरफ छात्रों का आंदोलन जारी है, वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक भी तेज है. इस बीच, JPSC के चेयरमैन और सदस्यों के इस्तीफे के बाद यह संस्था अभी पूरी तरह से ठप पड़ी है, यानी अभी कोई नीतिगत फैसला नहीं लिया जा रहा है.

छात्रों की मांगों को मानते हुए सरकार ने 14वीं सिविल सेवा पीटी और 2023-2025 की बैकलॉग परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है. इस फैसले के कई दिन बीत जाने के बाद भी छात्रों के लिए कोई सरकारी सूचना जारी नहीं की गई है. छात्र JSSC CGL परीक्षा के साथ-साथ TDPL कंपनी द्वारा आयोजित अन्य सभी परीक्षाओं को रद्द करने की भी लगातार मांग कर रहे हैं. ऐसे में सरकार इस स्थिति का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है.

हेमंत सरकार पर बीजेपी ने उठाए सवाल (Etv Bharat)

भाजपा ने सरकार पर साधा निशाना

छात्रों के विरोध को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने कहा कि सरकार सिर्फ आईवॉस करने में लगी है. जिस 14वीं JPSC PT परीक्षा को रद्द करने की छात्रों ने जोरदार मांग की थी और सरकार ने सहमति भी जताई थी, उसे अभी तक औपचारिक रूप से रद्द नहीं किया गया है.