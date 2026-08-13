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14वीं JPSC पीटी परीक्षा अब तक नहीं हुई रद्द, सरकार ने दी थी सहमति, बीजेपी ने उठाए सवाल

सरकार की सहमति के बावजूद 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द नहीं की गई है. BJP ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं.

14th JPSC PT exam
हेमंत सरकार पर बीजेपी ने उठाए सवाल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 13, 2026 at 4:22 PM IST

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रांची: JPSC और JSSC से जुड़ा विवाद कम होता नहीं दिख रहा है. एक तरफ छात्रों का आंदोलन जारी है, वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक भी तेज है. इस बीच, JPSC के चेयरमैन और सदस्यों के इस्तीफे के बाद यह संस्था अभी पूरी तरह से ठप पड़ी है, यानी अभी कोई नीतिगत फैसला नहीं लिया जा रहा है.

छात्रों की मांगों को मानते हुए सरकार ने 14वीं सिविल सेवा पीटी और 2023-2025 की बैकलॉग परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है. इस फैसले के कई दिन बीत जाने के बाद भी छात्रों के लिए कोई सरकारी सूचना जारी नहीं की गई है. छात्र JSSC CGL परीक्षा के साथ-साथ TDPL कंपनी द्वारा आयोजित अन्य सभी परीक्षाओं को रद्द करने की भी लगातार मांग कर रहे हैं. ऐसे में सरकार इस स्थिति का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है.

हेमंत सरकार पर बीजेपी ने उठाए सवाल (Etv Bharat)

भाजपा ने सरकार पर साधा निशाना

छात्रों के विरोध को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने कहा कि सरकार सिर्फ आईवॉस करने में लगी है. जिस 14वीं JPSC PT परीक्षा को रद्द करने की छात्रों ने जोरदार मांग की थी और सरकार ने सहमति भी जताई थी, उसे अभी तक औपचारिक रूप से रद्द नहीं किया गया है.

मुख्यमंत्री से परीक्षा रद्द करने की मांग

उन्होंने कहा कि चेयरमैन और सभी सदस्यों के इस्तीफे के बाद JPSC अभी एक ठप पड़ी संस्था है और फैसला लेने की स्थिति में नहीं है. इसलिए, मुख्यमंत्री को खुद पहल करके कैबिनेट की बैठक बुलानी चाहिए और बिना देरी किए परीक्षा रद्द करने के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए. साथ ही, जिन परीक्षाओं पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी जांच के आदेश भी जारी किए जाने चाहिए, क्योंकि छात्र JPSC और JSSC परीक्षाओं को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं.

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