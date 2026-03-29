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बीजेपी का आरोप- हेमंत सोरेन मुगल बादशाहों की तरह कर रहे शासन, अपने लिए बना रहे शीश महल

साहू ने टेंडर प्रक्रिया का विवरण देते हुए बताया, टेंडर 2 अप्रैल को वेबसाइट पर अपलोड होगा, जमा करने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल होगी. 30 अप्रैल को टेंडर खुलेगा और 8 अप्रैल को प्री-बिड बैठक होगी. उन्होंने विलासिता की वस्तुओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि शीश महल में 2 करोड़ का फव्वारा, 2.5 करोड़ का गार्डन, विदेश से मंगाया जाने वाला शीशा, इटली से टाइल्स, जकूजी, सोना बाथ और मसाज रूम जैसे खर्च शामिल हैं. मुख्य बैठक कक्ष में आलीशान ड्राइंग रूम होगा.

आदित्य साहू ने कहा कि खुद को गरीबों का मसीहा बताने वाले मुख्यमंत्री अपने लिए भव्य आवास बना रहे हैं, जबकि राज्य में अबुआ आवास, वृद्धा पेंशन और धान खरीद के भुगतान जैसे जरूरी काम लंबित हैं. भवन विभाग के टेंडर के अनुसार बेसिक निर्माण की लागत 67 करोड़ रुपये बताई गई है, लेकिन इंटीरियर, फर्नीचर और अन्य विलासिता की सुविधाओं को जोड़ने पर कुल खर्च 100 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा.

रांची: झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने शनिवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार द्वारा कांके रोड स्थित नए मुख्यमंत्री आवास के निर्माण पर तीखा हमला बोला. उन्होंने इसे ‘शीश महल’ करार देते हुए 100 करोड़ रुपये से अधिक की फिजूलखर्ची बताया और कहा कि यह आदिवासी-मूलवासी जनता की गाढ़ी कमाई की बर्बादी है.

आदित्य साहू ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास की तुलना की. केजरीवाल का आवास शुरू में करीब 8.30 करोड़ का था, जो बाद में विलासिता की वस्तुओं को जोड़ने पर 33.66 करोड़ हो गया (342% की बढ़ोतरी). साहू ने दावा किया कि हेमंत सोरेन का शीश महल इससे भी लगभग तीन गुना महंगा है. उन्होंने मुख्यमंत्री पर मुगल बादशाहों की तरह शासन करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर शीश महल का शौक नहीं छोड़ा गया तो भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे.

कांग्रेस का पलटवार, दोहरा चरित्र का लगाया आरोप

भाजपा के आरोपों पर तुरंत पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने इसे दोहरा चरित्र बताया. राकेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा सत्ता में रहते समय बड़े प्रोजेक्ट्स को विकास का प्रतीक बताती है, लेकिन विपक्ष में आते ही उन्हें फिजूलखर्ची करार देती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि नए मुख्यमंत्री आवास का निर्माण व्यक्तिगत विलासिता नहीं, बल्कि प्रशासनिक जरूरतों, सुरक्षा मानकों और आधुनिक सुविधाओं से जुड़ा मामला है, ताकि शासन-प्रशासन सुचारू रूप से चल सके.

कांग्रेस नेता ने भाजपा पर जनता के असली मुद्दों महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और गैस की कमी से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा को रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, न कि हर विकास कार्य में बाधा डालनी चाहिए. राकेश सिन्हा ने यह भी याद दिलाया कि भाजपा शासनकाल में कई निर्माण कार्यों की लागत और पारदर्शिता पर सवाल उठे थे, लेकिन तब उन्होंने कभी आत्ममंथन नहीं किया. कांग्रेस ने दावा किया कि राज्य सरकार जनहित को सर्वोपरि रखते हुए पारदर्शिता के साथ काम कर रही है.

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