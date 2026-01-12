ETV Bharat / state

सीएम हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर सियासत तेज, बीजेपी के सवाल पर जेएमएम ने किया पलटवार

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार का एक शिष्टमंडल दावोस और लंदन दौरे पर जा रहा है. यह पहला अवसर होगा, जब 19 से 23 जनवरी 2026 तक दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में झारखंड से 'जोहार' की गूंज सुनाई देगी. इस दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन 13 और शिष्टमंडल 16 जनवरी को रवाना होंगे.

इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में क्रिटिकल मिनरल्स, खनन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और ऑटोमोबाइल, अक्षय ऊर्जा, वस्त्र निर्माण, पर्यटन और वनोत्पाद जैसे विषयों पर निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी. मुख्यमंत्री की दावोस यात्रा का उद्देश्य निवेश की संभावनाओं से लबरेज झारखंड को एक प्रमुख निवेश का गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना है.



विदेश दौरे पर राजनीति तेज, बीजेपी उठा रही है सवाल

मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर सियासत शुरू हो गई है. बीजेपी ने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि इससे पहले के विदेश दौरे का राज्य को क्या लाभ मिला, इसे पहले जनता को हिसाब देना चाहिए. बीजेपी प्रवक्ता अविनेश कुमार ने विदेश दौरे पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि राज्य की जनता ने उन्हें जिम्मेदारी दी है. लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं, उससे साफ लगता है कि विदेश दौरा सिर्फ एक यात्रा बनकर ना रह जाए.

Politics on CM Hemant Soren tour (Politics on CM Hemant Soren tour)

बीजेपी के सवाल पर पलटवार करते हुए सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि सवाल उठाना हास्यास्पद है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने बीजेपी को झारखंड विरोधी बताते हुए कहा है कि झारखंड की प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहे, यह उन्हें पसंद नहीं है. इसके बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य को आगे ले जाने के लिए कृतसंकल्पित हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह विदेश दौरा मील का पत्थर साबित होगा.



विश्व आर्थिक शिखर सम्मेलन रहेगा खास