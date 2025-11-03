ETV Bharat / state

झारखंड स्थापना दिवस पर आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम, सरकार की तैयारी पर बीजेपी ने उठाए सवाल

झारखंड में 18 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

राज्य स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 3, 2025 at 5:10 PM IST

रांची: झारखंड में एक बार फिर से आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. 18 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक सभी जिलों में यह कार्यक्रम चलेगा. इस बार के अभियान में आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके साथ ही लाभार्थियों को राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा.

इसमें खास बात यह रहेगी कि सरकार द्वारा मंईयां सम्मान योजना के तहत भी आवेदन लेने की तैयारी है. वैसी महिलाएं, जो 18-50 साल की हैं, उन्हें इस योजना के तहत आवेदन देने का अवसर मिलेगा. इसके लिए राज्यभर के सभी प्रखंडों में विशेष कैंप लगाएं जाएंगे.

झारखंड स्थापना दिवस पर कांग्रेस, बीजेपी नेताओं के बयान (Etv Bharat)

दरअसल, झारखंड के राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सरकार आपके द्वार को प्राथमिकता के रूप में रखा गया है. सरकार का मानना है कि इसके माध्यम से लोगों की छोटी मोटी समस्या का समाधान होने में सहुलियत मिलती है. इस बार के समारोहों की थीम झारखंड@25 रखा गया है, जिसके तहत मुख्य कार्यक्रम 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन होगा.

इसके बाद 16 नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम और 29 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में एक भव्य समापन समारोह होगा. राज्य सरकार की ओर से सभी उपायुक्त को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुट जाने के निर्देश मुख्य सचिव की ओर से दिए जा चुके हैं.

आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम पर सियासी बयानबाजी

राज्य सरकार द्वारा स्थापना दिवस के मौके पर एक बार फिर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करने पर सियासत शुरू हो गई है. प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि ऐसी सरकार जो थैलेसीमिया मरीजों को HIV संक्रमित खून देकर उसे संक्रमित कर दे, वैसी सरकार जो मंईया सम्मान योजना का प्रोपेगेंडा करके लाखों महिलाओं को लाभ से वंचित कर दे. वैसी सरकार लोगों के लिए यमराज बनकर घर-घर ना जाये.

बीजेपी मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि यह सरकार सिर्फ और सिर्फ योजनाओं का लाभ देने का नाटक कर रही है. एक बार फिर मंईयां सम्मान योजना के जरिए घाटशिला उपचुनाव को प्रभावित करने का प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है.

वंचितों को मिलेगा लाभ : कांग्रेस

इधर, सत्तारूढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि मंईयां सम्मान योजना के तहत एक बार फिर आवेदन लिए जाने से वैसी महिलाओं को आवेदन देने का अवसर मिलेगा, जो अब तक इससे वंचित थी.

बहरहाल, राज्य स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर है. राज्य स्थापना के रजत वर्ष पर खास का कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसे लेकर प्रदेश भर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा.

