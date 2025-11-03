ETV Bharat / state

झारखंड स्थापना दिवस पर आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम, सरकार की तैयारी पर बीजेपी ने उठाए सवाल

रांची: झारखंड में एक बार फिर से आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. 18 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक सभी जिलों में यह कार्यक्रम चलेगा. इस बार के अभियान में आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके साथ ही लाभार्थियों को राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा.

इसमें खास बात यह रहेगी कि सरकार द्वारा मंईयां सम्मान योजना के तहत भी आवेदन लेने की तैयारी है. वैसी महिलाएं, जो 18-50 साल की हैं, उन्हें इस योजना के तहत आवेदन देने का अवसर मिलेगा. इसके लिए राज्यभर के सभी प्रखंडों में विशेष कैंप लगाएं जाएंगे.

झारखंड स्थापना दिवस पर कांग्रेस, बीजेपी नेताओं के बयान (Etv Bharat)

दरअसल, झारखंड के राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सरकार आपके द्वार को प्राथमिकता के रूप में रखा गया है. सरकार का मानना है कि इसके माध्यम से लोगों की छोटी मोटी समस्या का समाधान होने में सहुलियत मिलती है. इस बार के समारोहों की थीम झारखंड@25 रखा गया है, जिसके तहत मुख्य कार्यक्रम 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन होगा.

इसके बाद 16 नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम और 29 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में एक भव्य समापन समारोह होगा. राज्य सरकार की ओर से सभी उपायुक्त को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुट जाने के निर्देश मुख्य सचिव की ओर से दिए जा चुके हैं.

आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम पर सियासी बयानबाजी

राज्य सरकार द्वारा स्थापना दिवस के मौके पर एक बार फिर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करने पर सियासत शुरू हो गई है. प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि ऐसी सरकार जो थैलेसीमिया मरीजों को HIV संक्रमित खून देकर उसे संक्रमित कर दे, वैसी सरकार जो मंईया सम्मान योजना का प्रोपेगेंडा करके लाखों महिलाओं को लाभ से वंचित कर दे. वैसी सरकार लोगों के लिए यमराज बनकर घर-घर ना जाये.