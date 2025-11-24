ETV Bharat / state

खूंखार नक्सली हिड़मा की मौत पर राजनीति बीजेपी ने पूछा– नक्सलियों पर कांग्रेस किस नीति के साथ?

हिड़मा को शहीद बताना, उनके समर्थन में पोस्ट करना ये सब से क्या संदेश जाता है- देवलाल ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा

खूंखार नक्सली हिड़मा की मौत पर राजनीति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 24, 2025 at 8:42 PM IST

रायपुर: नक्सली हिड़मा की मौत के बाद जमकर राजनीति हो रही है. कुछ लोग इस एनकाउंटर पर सवाल भी उठा रहे हैं. ऐसे में सोमवार को रायपुर स्थित जिला भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह साफ करना चाहिए कि वह नक्सल मामले पर किस नीति का समर्थन करती है.

बीजेपी ने पूछा– नक्सलियों पर कांग्रेस किस नीति के साथ? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भाजपा का दावा, हिड़मा 435 हत्याओं का दोषी: देवलाल ठाकुर ने बताया कि मारा गया नक्सली हिड़मा बेहद खूंखार था और करीब 435 हत्याओं में शामिल था. 2013 के झीरम घाटी हमले में उसकी बड़ी भूमिका थी. इस हमले में कांग्रेस के कई शीर्ष नेता मारे गए थे, जिनमें महेंद्र कर्मा, नंदकुमार पटेल और विद्याचरण शुक्ल शामिल थे. अब कांग्रेस बताए कि ऐसे लोगों की मौत पर क्या सवाल उठाना सही है.

कांग्रेस नेता कर रहे हिड़मा का समर्थन: प्रवक्ता ठाकुर ने आरोप लगाया कि यूथ कांग्रेस की महासचिव प्रीति मांझी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सोनी सोरी के वीडियो को “लाल सलाम” लिखकर शेयर कर रहे हैं, जो हिड़मा जैसे नक्सलियों का समर्थन जैसा दिखता है.

क्या दिग्विजय सिंह के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी? क्या कांग्रेस नक्सलियों की विचारधारा का समर्थन कर रही है? जब भी नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होती है, कांग्रेस उनके समर्थन में खड़ी दिखाई देती है.- देवलाल ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी

कांग्रेस कार्यकाल में बीजेपी नेताओं पर हमले: भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 2018 से 2023 के बीच कांग्रेस शासनकाल में नारायणपुर, मानपुर, बीजापुर जैसे क्षेत्रों में भाजपा नेताओं को निशाना बनाकर मारा गया. उन्होंने दावा किया कि आज भाजपा सरकार के समय नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और उनकी संख्या तेजी से कम हो रही है.

देवलाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को यह साफ बताना चाहिए, क्या वह भाजपा सरकार की नक्सल विरोधी नीति का समर्थन करती है? या नक्सलियों की विचारधारा के साथ खड़ी है?

