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शराब घोटाले में भूपेश बघेल और उनके परिवार की क्या है भूमिका, ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी के कांग्रेस से सवाल

ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी के कांग्रेस से सवाल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले और प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं.प्रदेश प्रवक्ता उज्जवल दीपक ने आरोप लगाए कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने शराब घोटाले से अर्जित आय को व्यवसाय में लगाया.इसके बाद विट्ठल ग्रीन्स नाम की एक प्रॉपर्टी का कब्जा लिया है. कांग्रेस पार्टी को यह जवाब देना चाहिए कि शराब घोटाले में उस समय की सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव भवन में पदस्थ उनके अधिकारी अन्य नेतागण उस समय के आबकारी मंत्री कवासी लखमा इसके साथ ही भूपेश बघेल के परिवार की क्या इंवॉल्वमेंट थी ? क्या संलिप्तता थी ?









'कांग्रेस को देनी चाहिए सफाई'

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता उज्जवल दीपक ने कहा कि शराब घोटाले में भूपेश बघेल के परिवार की क्या इंवॉल्वमेंट थी, क्या संलिप्तता थी. इस विषय पर एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर इस मामले पर छत्तीसगढ़ की जनता को सफाई देनी चाहिए.चैतन्य बघेल जिसको ईडी ने इस पूरे शराब घोटाले का किंगपिन सरगना माफिया घोषित किया है उस घोटाले में बड़ी भूमिका थी. पैसे का लेनदेन हिसाब किताब वही करते थे.