शराब घोटाले में भूपेश बघेल और उनके परिवार की क्या है भूमिका, ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी के कांग्रेस से सवाल
बीजेपी ने शराब घोटाले को लेकर कांग्रेस से ईडी की कार्रवाई, घोटाले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे की संलिप्तता पर सवाल पूछे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 12:35 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले और प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं.प्रदेश प्रवक्ता उज्जवल दीपक ने आरोप लगाए कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने शराब घोटाले से अर्जित आय को व्यवसाय में लगाया.इसके बाद विट्ठल ग्रीन्स नाम की एक प्रॉपर्टी का कब्जा लिया है. कांग्रेस पार्टी को यह जवाब देना चाहिए कि शराब घोटाले में उस समय की सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव भवन में पदस्थ उनके अधिकारी अन्य नेतागण उस समय के आबकारी मंत्री कवासी लखमा इसके साथ ही भूपेश बघेल के परिवार की क्या इंवॉल्वमेंट थी ? क्या संलिप्तता थी ?
'कांग्रेस को देनी चाहिए सफाई'
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता उज्जवल दीपक ने कहा कि शराब घोटाले में भूपेश बघेल के परिवार की क्या इंवॉल्वमेंट थी, क्या संलिप्तता थी. इस विषय पर एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर इस मामले पर छत्तीसगढ़ की जनता को सफाई देनी चाहिए.चैतन्य बघेल जिसको ईडी ने इस पूरे शराब घोटाले का किंगपिन सरगना माफिया घोषित किया है उस घोटाले में बड़ी भूमिका थी. पैसे का लेनदेन हिसाब किताब वही करते थे.
चैतन्य बघेल उर्फ बिट्टू बघेल ऐसे में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी सुखदेव भगत यहां पर आए हुए हैं. भारतीय जनता पार्टी का ये आग्रह है कि आए प्रेस कांफ्रेंस लें. सुखदेव भगत जी छत्तीसगढ़ की जनता को बताएं कि उनके सरकार के 5 साल के कार्यकाल में अनेक घोटालों में से एक शराब घोटाले में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रही है. कैसे सरकार प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी दुकानों से प्राइवेट शराब बेची गई. उसका पैसा 10 जनपद में गया है, गांधी परिवार को गया है या किसी चुनाव में लगा है. राजीव भवन आया है या फिर किसी प्रोजेक्ट में लगा है. कितने लोगों की क्या-क्या भूमिका है. यह सामने लाएं- उज्जवल दीपक,प्रदेश प्रवक्ता
बीजेपी के कांग्रेस से सवाल
इस दौरान उज्जवल दीपक ने कांग्रेस से पूछा कि इस घोटाले के बाद कितने लोगों पर आरोप लगे हैं. कांग्रेस पार्टी ने क्या उन पर कोई कार्यवाही की है. किसी को पद से निष्कासित किया है, किसी को क्या किया है,कुछ भी स्टेप्स उठाए हैं, इसको कांग्रेस पार्टी हमें बताएं. अगर कोई एक्शन नहीं लिया है तो वह भी बताएं कि आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया है. क्या कोई गांधी परिवार के किसी की इसमें भूमिका है. क्या कोई ऊपर से दबाव है. क्या पैसा वहां भी पहुंचाया जाता था. इन सवालों पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से जवाब मांग रही है, कि कैसे एक सिंडिकेट ने 5 साल तक हर साल लगभग 3200 करोड़ रुपए का घोटाला किया और छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दिया.
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