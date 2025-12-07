ETV Bharat / state

गठबंधन दलों की समीक्षा में देरी पर भाजपा ने झामुमो पर उठाए सवाल, झामुमो ने दिया ये जवाब

रांची: गठबंधन दलों की समीक्षा अब तक ना करने पर भाजपा ने झामुमो पर तंज कसा है. भाजपा ने झामुमो को उस मजबूरी को सार्वजनिक करने की मांग है कि जिसके कारण झामुमो अब तक बैठक नहीं कर सका है.

दरअसल, बिहार चुनाव में महागठबंधन में झामुमो को एक भी सीट नहीं मिली थी. जिसके बाद नाराज झामुमो नेताओं ने झारखंड में गठबंधन की समीक्षा की बात कही थी. चुनाव संपन्न हुए काफी समय हो चुके हैं. लेकिन अभी तक झामुमो ने समीक्षा बैठक नहीं बुलाई है. जिसके बाद अब बीजेपी झामुमो पर तंज कस रही है.

भाजपा और झामुमो प्रवक्ता के बयान (Etv Bharat)

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि स्वाभिमान की बात करने वाली पार्टी अपने साथ हुए अपमान को लेकर एक महीना बाद भी समीक्षा तक नहीं कर सकी. ऐसे में झामुमो के नेताओं को उन मजबूरियों को उजागर करना चाहिए, जिसके चलते अपमान का घूंट पीकर भी वह सरकार चलाने को तैयार है.

प्रदीप सिन्हा ने कहा कि राज्य की जनता और झामुमो के कार्यकर्ता जरूर यह जानना चाहते होंगे कि आखिर वह मजबूरियां क्या हैं, जिसके चलते झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस-राजद के खिलाफ कोई एक्शन लेना तो दूर ,एक समीक्षा बैठक तक नहीं कर सका है.