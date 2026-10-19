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मुर्दों की फिक्र, जिंदा बच्चों के भविष्य की चिंता कब? हेमंत सरकार पर राफिया नाज का बड़ा हमला

भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में अल्पसंख्यक समाज के मुद्दों को लेकर भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है. भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने झामुमो-कांग्रेस गठबंधन सरकार पर अल्पसंख्यकों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सरकार कब्रिस्तानों की चहारदीवारी कराने पर ध्यान दे रही है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज के बच्चों की शिक्षा, युवाओं के रोजगार और उनके भविष्य को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है.

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