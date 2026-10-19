मुर्दों की फिक्र, जिंदा बच्चों के भविष्य की चिंता कब? हेमंत सरकार पर राफिया नाज का बड़ा हमला
झारखंड में अल्पसंख्यक समाज के बच्चों की शिक्षा और युवाओं के रोजगार को लेकर भाजपा ने झारखंड सरकार पर सवाल खड़े किए हैं.रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह.
Published : October 19, 2026 at 6:40 AM IST
रांची: झारखंड में अल्पसंख्यक समाज के मुद्दों को लेकर भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है. भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने झामुमो-कांग्रेस गठबंधन सरकार पर अल्पसंख्यकों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सरकार कब्रिस्तानों की चहारदीवारी कराने पर ध्यान दे रही है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज के बच्चों की शिक्षा, युवाओं के रोजगार और उनके भविष्य को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है.
उर्दू शिक्षक बहाली में देरी पर उठाए सवाल
भाजपा प्रवक्ता ने उर्दू शिक्षक बहाली की लंबित प्रक्रिया को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि उर्दू सहायक आचार्य के लगभग सात हजार से अधिक पदों की स्वीकृति की बात सामने आई थी. इसके बावजूद नियुक्तियों की प्रक्रिया लंबित रहने से अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित होने की आशंका है.
उन्होंने सरकार से सवाल किया कि यदि इतने पद स्वीकृत किए गए हैं, तो नियुक्तियों में देरी की वजह क्या है? उर्दू पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आखिर कौन निभाएगा? उन्होंने मांग की कि सरकार उर्दू शिक्षक बहाली को लेकर स्पष्ट समयसीमा घोषित करे, ताकि अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों के बीच बनी अनिश्चितता दूर हो सके.
मदरसा बोर्ड और शिक्षकों के वेतन का मुद्दा भी उठाया
राफिया नाज ने मदरसा बोर्ड के गठन को लेकर भी सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि उर्दू शिक्षकों के वेतन भुगतान में देरी की समस्या बनी हुई है. इसके साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के पुनर्गठन और उसकी प्रभावी कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के रोजगार, शैक्षणिक संस्थानों की समस्याओं और आर्थिक अवसरों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए.
सरकार से श्वेतपत्र जारी करने की मांग
भाजपा प्रवक्ता ने झामुमो और कांग्रेस से कहा कि अल्पसंख्यक समाज को केवल चुनाव के समय याद करने की राजनीति बंद होनी चाहिए. यदि सरकार वास्तव में इस समुदाय के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है, तो उसे उर्दू शिक्षक बहाली की समयसीमा घोषित करनी चाहिए. साथ ही मदरसा बोर्ड के गठन पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की स्थिति पर श्वेतपत्र जारी करना चाहिए.
यह भी पढ़ें:
जैन समाज की मांगों पर अल्पसंख्यक आयोग गंभीर, पारसनाथ में मांस-मदिरा पर रोक की मांग
झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर उठाए सवाल, बोले- निष्पक्ष एजेंसी से होनी चाहिए मामले की जांच
सीएम ने की बैठक, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा