राशि खर्च करने में कृषि विभाग सबसे फिसड्डी! विपक्ष ने उठाया सवाल

रिपोर्ट: भुवन किशोर झा

रांचीः एक तरफ राज्य सरकार कृषि सहित विभिन्न विभागों का भारी भरकम बजट पेश की है. वहीं दूसरी ओर चालू वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित राशि खर्च नहीं कर पा रही है. जाहिर तौर पर एक बार फिर भारी भरकम राशि सरेंडर होने के कगार पर है. खर्च करने में सबसे खराब प्रदर्शन कृषि विभाग की देखी जा रही है. इस विभाग ने 31 जनवरी तक महज 36% राशि खर्च की है.

कृषि विभाग के इस परफॉर्मेंस पर बजट सत्र के दौरान गुरुवार को सदन में विपक्ष के द्वारा उठाया गया. बीजेपी विधायक दल के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने राज्य सरकार के कृषि विभाग के कामकाज पर सवाल खड़ा करते हुए जमकर आलोचना की. उन्होंने कहा कि सरकार कृषि और किसानों के प्रति गंभीर नहीं है. कृषि विभाग का भारी भरकम बजट जान बूझकर दिखाया जाता है क्योंकि खर्च तो उसे 30% ही करना हैं.

विधायक नवीन जायसवाल ने राज्य में धान खरीद में भी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए किसानों को हो रही परेशानी पर नाराजगी जताया. हालांकि सदन के अंदर और बाहर विपक्ष के आरोप पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सफाई देती रही.