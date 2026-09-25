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Active Mode Message : नितिन नबीन ने जनप्रतिनिधियों से कहा- सिर्फ चुनाव नहीं, हर वक्त जनता के बीच सक्रिय रहें

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने जनप्रतिनिधियों से जनता के बीच सतत सक्रिय रहने का संदेश दिया.

BJP National President Nitin Nabin
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन (Source : CMO)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2026 at 1:22 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब भाजपा ने अपना फोकस पंचायतीराज चुनाव पर शिफ्ट कर दिया है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के जयपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री आवास पर हुई करीब डेढ़ घंटे की उच्चस्तरीय बैठक में संगठन और जनप्रतिनिधियों को लेकर साफ संदेश दिया गया. बैठक में नितिन नबीन ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की सक्रियता सिर्फ चुनाव के समय तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि लगातार जनता के बीच उनकी मौजूदगी बनी रहनी चाहिए.

बैठक में निकाय चुनाव के प्रदर्शन का फीडबैक लेने के साथ आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों पर भी मंथन हुआ. इसके साथ बैठक में नबीन ने निकाय चुनाव में जिन नेताओं के क्षेत्र में परफॉर्मेंस कमजोर रही है, इन्हें भी सावधान होने को कहा है. बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया, सह प्रभारी कविता पाटीदार और कुलजीत चहल, प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. बैठक में सांसदों, विधायकों, संभाग प्रभारियों-सह प्रभारियों और पंचायत चुनाव संचालन से जुड़े नेताओं ने हिस्सा लिया.

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डेढ़ घंटे की बैठक में 'जनता के बीच सक्रियता' पर जोर : नितिन नबीन ने जनप्रतिनिधियों और संगठन के नेताओं को आगे की चुनावी तैयारियों में पूरी मजबूती से जुटने का संदेश दिया. खास तौर पर निकाय चुनाव में जिन नेताओं और क्षेत्रों का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, वहां संगठनात्मक स्तर पर कमियों को दूर करने और आगे बेहतर तैयारी के निर्देश दिए गए. संदेश यह रहा कि चुनाव परिणाम के बाद रुकने के बजाय अब पंचायत चुनाव के लिए उसी ऊर्जा के साथ मैदान में उतरना है. नितिन नबीन ने जनप्रतिनिधियों को संगठन और जनता के बीच लगातार संवाद बनाए रखने पर जोर दिया.

Nitin Nabin Feedback Meeting
भाजपा का जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम (Source : CMO)

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उन्होंने कहा कि पार्टी की मजबूती केवल चुनावी समय में सक्रियता से नहीं, बल्कि सामान्य दिनों में जनता के बीच बनी रहने वाली मौजूदगी से तय होती है. जनप्रतिनिधियों को विनम्रता के साथ जनता से जुड़े रहने और संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ने का संदेश दिया गया. बैठक का एक अहम पहलू निकाय चुनाव का रिपोर्ट कार्ड भी रहा, जहां पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा, वहां स्थानीय स्तर पर कारणों की पहचान कर आगे सुधार करने की बात कही गई. हालांकि, बैठक में किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कोई सार्वजनिक जानकारी सामने नहीं आई है.

Rajasthan BJP Leaders with Nitin Nabin
मदन राठौड़, नितिन नबीन, सीएम भजनलाल और वसुंधरा राजे (Source : CMO)

निकाय के बाद अब मिशन पंचायत : भाजपा के लिए निकाय चुनाव के बाद अगली बड़ी राजनीतिक चुनौती पंचायतीराज चुनाव है. पार्टी ने शहरी चुनाव से मिले संगठनात्मक अनुभव को अब ग्रामीण क्षेत्रों में इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू कर दी है. राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे में भी इसका असर साफ दिखाई दिया. संसदीय कार्य मंत्री जोगराम पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जनप्रतिनिधियों से संवाद हुआ है. पार्टी निकाय चुनाव के बाद संगठन को ब्रेक देने के बजाय पंचायत चुनाव के लिए तत्काल सक्रिय होने को कहा है. नितिन नबीन ने जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच लगातार उपस्थित रहने, सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने और संगठन से जुड़ाव मजबूत करने संदेश दिया है.

Nitin Nabin Rajasthan Tour
नितिन नबीन का स्वागत करते सीएम भजनलाल (Source : CMO)

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पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि पार्टी के मुखिया का मार्गदर्शन एक ऊर्जा का संचार पैदा करता है. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरह से मार्गदर्शन दिया, उसके बाद अब सभी पंचायत चुनाव में मजबूती से जुड़ेंगे. उनकी जीत का मूल मंत्र कार्यकर्ताओं की ऊर्जा को संचार देगा. वहीं, प्रदेश महामंत्री मिथिलेश गौतम ने कहा कि पार्टी की संरचनात्मक बैठक थी. निकाय चुनाव में जो सत्ता और संगठन ने मिलकर जिस तरह से काम किया है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निकाय चुनाव में जीत के लिए शुभकामनाएं दी. इसके साथ ही पंचायत चुनाव में सभी को मजबूती एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दौरे के साथ ही अब पंचायत चुनाव का भी आगाज हो गया है.

बैठक से निकले प्रमुख संदेश :

  • चुनाव के समय ही नहीं, लगातार जनता के बीच रहें जनप्रतिनिधि.
  • निकाय चुनाव के प्रदर्शन का फीडबैक लेकर कमियों में सुधार.
  • कमजोर प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में संगठन को और सक्रिय करने पर जोर.
  • पंचायत चुनाव की तैयारियों में तुरंत जुटने का संदेश.
  • विनम्रता और सादगी के साथ जनता से संवाद बनाए रखने की हिदायत.
  • सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को गांव-ढाणी तक पहुंचाने पर फोकस.
  • केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच पहुंचें.
  • पंचायत चुनाव को चुनौती के रूप में लेकर करें काम.

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