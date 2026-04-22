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BJP का 'जन आक्रोश मार्च': बुलंदशहर की सड़कों पर गरजीं महिलाएं, कहा- विपक्ष की महिला विरोधी मानसिकता उजागर

महिला आरक्षण पर छिड़ा सियासी संग्राम, भाजपा ने 'जन आक्रोश मार्च' निकाल विपक्ष को घेरा.

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BJP का 'जन आक्रोश मार्च': बुलंदशहर की सड़कों पर गरजीं महिलाएं (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 2:47 PM IST

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Updated : April 22, 2026 at 2:59 PM IST

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बुलंदशहर : 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (महिला आरक्षण विधेयक) के संशोधनों को लेकर देश की संसद में मचे घमासान की गूंज अब सड़कों पर सुनाई देने लगी है. इसी क्रम में यूपी के बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों की घेराबंदी करते हुए विशाल 'जन आक्रोश मार्च' निकाला है. इस दौरान बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने संशोधनों के बहाने महिला आरक्षण की राह में रोड़े अटकाकर अपनी महिला विरोधी मानसिकता को उजागर किया है.

BJP का 'जन आक्रोश मार्च': बुलंदशहर की सड़कों पर गरजीं महिलाएं (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, ​बुलंदशहर में बुधवार को बीजेपी ने जन आक्रोश मार्च निकाला. मुख्य चौराहों से होते हुए निकाले गए इस मार्च में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शामिल हुईं. हाथों में तख्तियां और भाजपा के झंडे लिए महिलाओं ने विपक्षी दलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना था कि दशकों से लंबित इस विधेयक को मोदी सरकार ने जब धरातल पर उतारने का प्रयास किया, तो विपक्ष ने तकनीकी खामियां और संशोधनों का बहाना बनाकर इसे बाधित करने की कोशिश की.

​विपक्ष पर तीखा हमला
​प्रदर्शन के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए स्थानीय भाजपा नेताओं ने कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों पर तीखा प्रहार किया। भाजपा प्रवक्ताओं ने कहा, ​"विपक्ष का दोहरा चेहरा आज देश की आधी आबादी के सामने बेनकाब हो चुका है. एक तरफ वे महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ संसद में महिला आरक्षण के संशोधनों को पारित होने से रोकते हैं. यह केवल राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका से दूर रखने की एक सोची-समझी साजिश है."

महिलाओं के प्रमुख आरोप
-भाजपा का आरोप है कि विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाएं नीति निर्धारण और विधायी कार्यों में समान भागीदारी निभाएं.
-महिला आरक्षण में देरी को देश के समग्र विकास में बाधा बताया गया.
-भाजपा ने कहा कि विपक्ष संशोधनों की आड़ में केवल समय बर्बाद कर रहा है.

माना जा रहा है कि सड़कों पर उतरी महिलाओं का यह रोष चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है. फिलहाल शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, लेकिन इसने सियासी गलियारों में तपिश बढ़ा दी है.

मेरठ में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन

इधर मेरठ में भी 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (महिला आरक्षण विधेयक) के संशोधनों को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. इस दौरान महिलाओं ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी का पुतला भी फूंका. इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पोस्टर को पैरों से कुचलती नजर आईं. इससे पहले भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष वर्षा कौशिक के नेतृत्व में एकजुट हुईं महिलाओं ने बुढ़ाना गेट के इस्माइल डिग्री कॉलेज से जुलूस निकाला और महिला आरक्षण संशोधन बिल का विरोध करने वाले विपक्षी नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान महिलाओं ने कहा कि विपक्षी पार्टियां महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर नकारात्मक राजनीति कर रही हैं, हम लोगों को विपक्ष के सोच के बारे में बताएंगे.

मेरठ में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन (Video Credit; ETV Bharat)

ये भी पढ़ें- मेरठ नीला ड्रम कांड : 53 मिनट की पेशी और हर आरोप पर इनकार; नीला ड्रम हत्याकांड में मुस्कान का नया पैंतरा

Last Updated : April 22, 2026 at 2:59 PM IST

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