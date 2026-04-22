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BJP का 'जन आक्रोश मार्च': बुलंदशहर की सड़कों पर गरजीं महिलाएं, कहा- विपक्ष की महिला विरोधी मानसिकता उजागर

BJP का 'जन आक्रोश मार्च': बुलंदशहर की सड़कों पर गरजीं महिलाएं ( Photo Credit; ETV Bharat )