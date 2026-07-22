रांची में कांग्रेस कार्यालय के बाहर BJP का प्रदर्शन, राहुल गांधी को बताया विदेशी एजेंट
राहुल गांधी के पीएम आवास के पास धरना के बाद बीजेपी ने रांची में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया.
Published : July 22, 2026 at 6:06 PM IST
रांची: 21 जुलाई को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के धरना-प्रदर्शन के विरोध में केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया. BJP ने राहुल गांधी को विदेशी एजेंट करार देते हुए आरोप लगाया कि देश की विकास की गति को धीमा करने के षड्यंत्र में पूरी कांग्रेस शामिल है.
जयपाल सिंह स्टेडियम से निकला जुलूस
प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में BJP कार्यकर्ताओं का जत्था जयपाल सिंह स्टेडियम से जुलूस के रूप में निकला और कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़ा. मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की. कांग्रेस कार्यालय के करीब पहुंचने पर श्रद्धानंद रोड में प्रवेश से रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी.
पुलिस-BJP कार्यकर्ताओं में झड़प, अंडे फेंके गए
इस दौरान पुलिस और BJP नेताओं-कार्यकर्ताओं के बीच मामूली झड़प और गुत्थम-गुत्थी हुई. कुछ BJP कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय की ओर अंडे भी फेंके.
दोनों पक्ष आमने-सामने, नारेबाजी
प्रदेश कांग्रेस भवन के पास श्रद्धानंद रोड के प्रवेश द्वार पर पुलिस प्रशासन द्वारा बनाए गए बैरिकेडिंग के पास एक समय ऐसी स्थिति बनी जब एक ओर कांग्रेस कार्यकर्ता और दूसरी ओर BJP कार्यकर्ता आमने-सामने थे. दोनों पक्षों से अपने-अपने नेताओं के जिंदाबाद और विपक्षी नेताओं के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए. पुलिस को मामले को शांत कराने के लिए काफी प्रयास करने पड़े.
कांग्रेस का पलटवार
कांग्रेस की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी की गई थी. इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि गोडसे को मानने वाले लोगों का हुजूम आज महात्मा गांधी के घर यानी कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने पहुंचा है. लेकिन चंदा चोरी और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली BJP के मंसूबे को कांग्रेस पूरा नहीं होने देगी.
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