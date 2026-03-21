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बजट से पहले एंट्री टैक्स को लेकर BJP का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, सरकार से बढ़ाया टैक्स वापस लेने की मांग

हिमाचल में एंट्री टैक्स को लेकर BJP का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया.

BJP का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन
BJP का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 11:59 AM IST

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शिमला: सुखविंदर सरकार आज अपना चौथा बजट पेश कर रही है. लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के बजट पेश करने से पहले विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने विधानसभा के बाहर सरकार द्वारा बढ़ाए गए एंट्री टैक्स को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारीबाजी की. साथ ही बढ़ाए गए एंट्री टैक्स को वापस लेने की मांग उठाई.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, 'हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने एंट्री टैक्स लगाने का फैसला लिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. इससे लोगो के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य है और यहां पर हर साल लाखों पर्यटक आते हैं. ऐसे में एंट्री टैक्स बढ़ाने से पर्यटन कारोबार पर असर पड़ेगा. हिमाचल के गरीब लोगों पर भी इसका असर पड़ने वाला है. हिमाचल के कई जिले अन्य राज्यों की सीमाओं के साथ लगते हैं, ऐसे में उन लोगों का वहां पर रोज आना-जाना होता है. उन लोगों को सबसे ज्यादा बोझ पड़ने वाला है'.

जयराम ठाकुर ने कहा कि यही नहीं पंजाब सरकार ने भी हिमाचल की गाड़ियों पर एंट्री टैक्स बढ़ाने की बात कही है, जिससे हिमाचल के लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है. उन्होंने प्रदेश सरकार से बढ़ाए गए एंट्री टैक्स को जल्द वापस लेने की मांग की.

वहीं, मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया जा रहे बजट को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट से किसी भी वर्ग को कोई उम्मीद नहीं है. कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश का बड़ा घर कर दिया है और तथ्यों को छुपाने की कोशिश की जा रही है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल बजट से जनता ने लगाई बड़ी उम्मीदें, क्या सीएम सुखविंदर कर पाएंगे पूरी आस?

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