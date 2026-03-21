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बजट से पहले एंट्री टैक्स को लेकर BJP का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, सरकार से बढ़ाया टैक्स वापस लेने की मांग

शिमला: सुखविंदर सरकार आज अपना चौथा बजट पेश कर रही है. लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के बजट पेश करने से पहले विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने विधानसभा के बाहर सरकार द्वारा बढ़ाए गए एंट्री टैक्स को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारीबाजी की. साथ ही बढ़ाए गए एंट्री टैक्स को वापस लेने की मांग उठाई.