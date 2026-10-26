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मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बिफरी बीजेपी, कांग्रेस कार्यालय घेराव के दौरान आमने सामने हुए भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ता

बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता ( Etv Bharat )

रांचीः कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान से नाराज प्रदेश भाजपा सोमवार को कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने उतरी. प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में जिला स्कूल मैदान से कांग्रेस भवन के लिए निकले भाजपा कार्यकर्ताओं को रांची विश्वविद्यालय के समीप प्रशासन के द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग के समक्ष रुकना पड़ा. हालांकि इस दौरान कांग्रेस-बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने होते दिखे.

घंटों होती रही नारेबाजी