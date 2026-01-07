ETV Bharat / state

झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, देवघर और बोकारो में किया प्रदर्शन

देवघर/बोकारो: झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिए जाने और जल्द ही अधिसूचना जारी होने की संभावना के बीच, चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा एक आदेश विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है. आयोग के उस फैसले, जिसमें ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की बात सामने आई है. अब इस फैसले ने राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है.

पुराने तरीके से चुनाव कराना तर्कसंगत नहीं

विपक्ष में बैठी बीजेपी इस फैसले को लोकतांत्रिक पारदर्शिता के खिलाफ बताते हुए लगातार विरोध जता रही है. बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब देश तेजी से डिजिटल व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, तब झारखंड में पुराने तरीके से चुनाव कराना न केवल संदेह पैदा करता है बल्कि निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करता है. इसी क्रम में बुधवार को देवघर में बीजेपी ने जोरदार विरोध मार्च निकाला और देवघर नगर निगम परिसर में धरना-प्रदर्शन किया.

बीजेपी की ईवीएम और दलगत आधार निकाय चुनाव कराने की मांग (Etv bharat)

ईवीएम से क्यों नही निकाय चुनाव?

धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बीजेपी जिला अध्यक्ष सचिन रवानी ने सीधे तौर पर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के फैसले पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि ईवीएम से देशभर में चुनाव हो रहे हैं और उन्हीं ईवीएम के जरिए झारखंड में मौजूदा सरकार बनी है. उस समय किसी को मशीनों पर शक नहीं था, लेकिन अब जब नगर निकाय चुनाव की बारी आई तो अचानक बैलेट पेपर की याद क्यों आ गई? रवानी ने दो टूक कहा कि बैलेट पेपर से होने वाले चुनावों में पारदर्शिता और ईमानदारी पर पहले भी उंगलियां उठ चुकी हैं, ऐसे में सरकार की मंशा साफ नहीं लगती.

चुनाव में तकनीक से पीछे हटना, जनता के साथ खिलवाड़: बीजेपी

इधर, धरने में मौजूद देवघर पूर्व विधायक और बीजेपी वरिष्ठ नेता नारायण दास ने सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जब ईवीएम से जीत मिलती है तो वही मशीनें भरोसेमंद हो जाती हैं लेकिन हार का अंदेशा होते ही ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं. उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में बैठी पार्टियां अपने राजनीतिक फायदे को लोकतंत्र से ऊपर रख रही हैं. पूर्व विधायक नारायण दास ने कहा कि नगर निकाय जैसे महत्वपूर्ण चुनावों में तकनीक से पीछे हटना, जनता के अधिकारों के साथ साफ-साफ खिलवाड़ है.

बीजेपी द्वारा आंदोलन की चेतावनी

पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार जानती है कि शहरी इलाकों में उनका जनाधार कमजोर है, इसलिए बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराकर खेल करने की कोशिश की जा रही है. रणधीर सिंह ने कहा कि यह केवल चुनावी रणनीति नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों पर जबरन कब्जा जमाने और सत्ता के सहारे लूट का सिलसिला जारी रखने की साजिश है. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि निकाय चुनाव, ईवीएम और दलगत आधार पर नहीं कराए गए तो बीजेपी राज्यव्यापी आंदोलन को और उग्र रूप देगी.