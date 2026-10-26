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BJP का विरोध प्रदर्शन, सत्ता से बाहर रहने के कारण कांग्रेस नेताओं का गड़बड़ा गया मानसिक संतुलन- खरगे के बयान पर धामी

कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी पर बीेजेपी का विरोध प्रदर्शन ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता के बारे में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद राष्ट्रीय स्तर पर घमासान मचा हुआ है. खरगे के इस बयान के खिलाफ भाजपा देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. साथ ही भाजपा नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष से बिना शर्त माफी मांगने की भी मांग की है. कहा है कि राजनीतिक मतभेदों से व्यक्तिगत अपमान नहीं होना चाहिए. इस मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि, सत्ता से बाहर रहने की वजह से उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से पटना में की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में देशभर में प्रदर्शन किया जा रहा है. इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में देहरादून में भी विरोध प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की. साथ ही कहा कि राजनीतिक विचारधाराएं अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन किसी के माता-पिता के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है. ऐसी टिप्पणी की जितनी निंदा की जाए, वो कम है.