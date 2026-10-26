मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी के विरोध में चंडीगढ़ भाजपा का प्रदर्शन, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश, पुलिस ने वॉटर कैनन चलाया
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में चंडीगढ़ में भाजपा ने विरोध-प्रदर्शन किया.
Published : October 26, 2026 at 10:33 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 10:49 PM IST
चंडीगढ़ : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दिवंगत पिता को लेकर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में भाजपा चंडीगढ़ ने सोमवार को प्रदर्शन किया. कमलम, सेक्टर-33 से शुरू हुआ प्रदर्शन कांग्रेस भवन, सेक्टर-35 की ओर बढ़ा, लेकिन आकाशवाणी केंद्र के सामने पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कार्यकर्ताओं को रोक दिया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने वॉटर कैनन चलाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोका.
कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा के निर्देश पर आयोजित इस प्रदर्शन में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए. कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की और प्रधानमंत्री के प्रति कथित अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल पर नाराजगी जताई. प्रदर्शन में प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश पांचाल, इंदिरा सिंह, दविंदर बबला, महामंत्री रामवीर भट्टी, संजीव राणा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद, शक्ति प्रकाश देवशाली शामिल हुए.
पुलिस ने पानी की बौछार की : भाजपा ने कहा कि वह इस तरह की बयानबाजी का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखेगी और कांग्रेस नेतृत्व से राजनीतिक संवाद में मर्यादा बनाए रखने की अपेक्षा करती है. प्रदर्शनकारी सेक्टर-34 से होते हुए कांग्रेस भवन की ओर बढ़ रहे थे. पुलिस ने आकाशवाणी केंद्र के सामने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगाए थे. कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर आगे जाने का प्रयास किया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की.
पिता को निशाना बनाना गलत : भाजपा प्रदेश महामंत्री रामवीर भट्टी ने कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन किसी के परिवार और दिवंगत पिता को निशाना बनाना गलत है. उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदार भाषा का इस्तेमाल करने की अपील की. भट्टी ने कहा कि राजनीतिक दलों को विकास और जनहित के मुद्दों पर बात करनी चाहिए
सम्मानजनक भाषा बनाए रखना जरूरी : पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद नीतियों और विचारों के आधार पर होने चाहिए. उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए कहा कि नीतियों की आलोचना तथ्यों और तर्कों के आधार पर की जा सकती है. उनके मुताबिक, राजनीतिक संवाद में सम्मानजनक भाषा बनाए रखना जरूरी है.
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