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मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी के विरोध में चंडीगढ़ भाजपा का प्रदर्शन, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश, पुलिस ने वॉटर कैनन चलाया

मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी के विरोध में चंडीगढ़ भाजपा का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दिवंगत पिता को लेकर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में भाजपा चंडीगढ़ ने सोमवार को प्रदर्शन किया. कमलम, सेक्टर-33 से शुरू हुआ प्रदर्शन कांग्रेस भवन, सेक्टर-35 की ओर बढ़ा, लेकिन आकाशवाणी केंद्र के सामने पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कार्यकर्ताओं को रोक दिया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने वॉटर कैनन चलाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोका.

कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा के निर्देश पर आयोजित इस प्रदर्शन में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए. कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की और प्रधानमंत्री के प्रति कथित अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल पर नाराजगी जताई. प्रदर्शन में प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश पांचाल, इंदिरा सिंह, दविंदर बबला, महामंत्री रामवीर भट्टी, संजीव राणा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद, शक्ति प्रकाश देवशाली शामिल हुए.