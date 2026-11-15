रांची में निजी चैनल कार्यालय पर सिमडेगा पुलिस की दबिश, पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई क्यों- अमर बाउरी
रांची में निजी चैनल के दफ्तर पर सिमडेगा पुलिस की दबिश का बीजेपी ने विरोध किया है. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 15, 2026 at 11:41 PM IST
रांची: सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर एक नाबालिग लड़की द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है. इसके बाद सिमडेगा पुलिस रांची में एक निजी चैनल के दफ्तर पर बड़ी संख्या में टीम के साथ रविवार को पहुंच गयी.
विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली बच्ची के दादा द्वारा जिन दो लोगों पर बच्ची का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए सिमडेगा में मामला दर्ज कराया गया था उसमें से एक पत्रकार हैं.
आज रविवार को सिमडेगा पुलिस रांची के हरमू स्थित निजी चैनल के दफ्तर पहुंची. इसकी सूचना मिलते ही झारखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, हरमू मंडल भाजपा अध्यक्ष, प्रवक्ता और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता चैनल के दफ्तर पहुंच गए और पुलिसिया कार्रवाई का विरोध किया.
पूर्व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि जो आरोपी है उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है. जिसने एक आदिवासी बच्ची के साथ हो रही हैवानियत का पर्दाफाश किया, उसी पर कार्रवाई करना शर्मनाक है.
वहीं भाजपा नेता अमर बाउरी ने वीडियो क्लिप और प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आज हेमंत सरकार की पुलिस द्वारा एक नाबालिग आदिवासी बेटी के लिए न्याय की आवाज उठाने वाले पत्रकार एवं संबंधित मीडिया चैनल के पास पुलिस का भेजा जाना शर्मनाक है.
उन्होंने कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय मामले को दबाने और दमनकारी नीति के माध्यम से आवाज उठाने वालों को चुप कराने का प्रयास किया जा रहा है. जनजातीय गौरव दिवस पर एक आदिवासी बेटी के न्याय की आवाज को दबाने की इस कोशिश से पूरा झारखंड शर्मसार है.
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