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रांची में निजी चैनल कार्यालय पर सिमडेगा पुलिस की दबिश, पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई क्यों- अमर बाउरी

पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते बीजेपी नेता (रांची) ( ETV Bharat )

रांची: सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर एक नाबालिग लड़की द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है. इसके बाद सिमडेगा पुलिस रांची में एक निजी चैनल के दफ्तर पर बड़ी संख्या में टीम के साथ रविवार को पहुंच गयी.

विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली बच्ची के दादा द्वारा जिन दो लोगों पर बच्ची का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए सिमडेगा में मामला दर्ज कराया गया था उसमें से एक पत्रकार हैं.