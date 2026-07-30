रायबरेली में भाजपा का प्रदर्शन, मंत्री दिनेश सिंह बोले- राहुल गांधी शेर की खाल पहनकर मोदी और अमित शाह नहीं बन सकते
दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, राहुल गांधी ने संविधान का अपमान किया है. राहुल गांधी इस्तीफा दें, सांसद के लायक नहीं हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 5:32 PM IST|
Updated : July 30, 2026 at 6:28 PM IST
रायबरेली : भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को डॉ. भीमराव आंबेडकर चौक पर रायबरेली सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग की. उन्होंने कहा, संविधान की किताब को गली गली ले जाकर राहुल गांधी ने इसका अपमान किया है. राहुल गांधी इस्तीफा दें, वह सांसद के लायक नहीं हैं.
मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, जंतर मंतर पर देश विरोधी गतिविधियां हुई हैं. राहुल गांधी को अभी अक्ल नहीं आ सकी है. दूसरी पार्टियों का सहारा लेकर सांसद बने हैं. राहुल गांधी शेर की खाल पहन लें तो भी वह मोदी और अमित शाह नहीं बन सकते. जंतर मंतर पर जिस तरह की भाषा छात्रों ने उपयोग की, उसके पीछे राहुल गांधी हैं.
मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि एक ओर राहुल गांधी की बहन संसद में गृहमंत्री को "चाणक्य" कहकर उनसे दया की अपेक्षा करती हैं, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. किराये के वोटों से चुनाव जीतने वाले नेता को यह समझना चाहिए कि भारत और भारतीय संस्कृति को हर सांस में जीने वाले देश के गृहमंत्री ऐसे व्यक्ति हैं, जो अनावश्यक टकराव नहीं चाहते, अन्यथा राजनीतिक परिस्थितियां भिन्न हो सकती थीं.
मंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपने आचरण और बयानों से भारत के संविधान, नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा तथा रायबरेली की जनता की भावनाओं को आहत किया है. देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर गैर-जिम्मेदाराना रवैया अब स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर जिस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति देश ने देखी, उसे अब देशवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे.
मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, भारत और भारतीय संस्कार संस्कृति को हर सांस में जीने वाला भारत का वह तपस्वी गृहमंत्री है जो तुम्हारे जैसे लोगों का शिकार करना नहीं चाहता अन्यथा आप कब के ही शिकार हो चुके होते. आपने भारत के संविधान की गरिमा घटाई, नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा घटाई, रायबरेली की जनता की भावनाओं को आहत किया, देश की सुरक्षा के साथ समझौते किए यह अब बर्दाश्त योग्य नहीं है. वहीं जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी ने राहुल गांधी के लिये आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.
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