सरकारी टीचर के गर्भ में बच्चे की मौत का मामला, दो क्लर्कों पर गिरी गाज, शिक्षकों का शुरू हुआ आंदोलन, भाजपा ने किया प्रदर्शन
पलामू में सरकारी टीचर के गर्भ में बच्चे की मौत मामले में दो क्लर्कों पर गाज गिरी है.
Published : July 27, 2026 at 4:20 PM IST
पलामूः जिले में सरकारी टीचर के घर में बच्चों की मौत के मामले में प्रशासनिक कार्रवाई हुई है. छुट्टी से संबंधित आवेदन को समय पर पुट अप नहीं करने के आरोप में एक क्लर्क को निलंबित किया गया है जबकि दूसरे क्लर्क के प्रतिनियोजन को रद्द कर दिया गया है. शिक्षक संघों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया है और सोमवार को शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर कार्य किया.
घूस मांगने का आरोप
दरअसल, पलामू के तरहसी के सिलदिलिया में पोस्टेड सरकारी टीचर भारती पांडे को चैनपुर के कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल स्कूल में पोस्टेड किया गया है. भारती पांडेय गर्भवती थीं और प्रसव के लिए अंतिम महीना चल रहा था. शनिवार को स्कूल में ही उन्हें प्रसव पीड़ा हुई थी. उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां डॉक्टरों ने बताया कि गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई है.
भारती पांडेय के परिजनों ने आरोप लगाया कि छुट्टी के लिए लगातार आवेदन दिया जा रहा था लेकिन छुट्टी नहीं मिली. शिक्षक संघ के नेताओं ने भी डीसी से मुलाकात की थी, उन्होंने डीईओ को मामले में पहल करने का निर्देश दिया. परिजनों का आरोप है कि छुट्टी देने के बदले घूस मांगी गई थी. मगर पैसे नहीं देने पर छुट्टी नहीं दी गई है. भाजपा ने भी इस मामले को लेकर आवाज उठाई है.
दो क्लर्कों पर कार्रवाई
भारती पांडेय के पति ने पूरे मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में मेदिनीनगर टाउन थाना में डीईओ (District Educational Officer) और घूस मांगने के दो आरोपी क्लर्क के खिलाफ एफआईआर का आवेदन दिया है. पुलिस पूरे मामले में अलग से जांच कर रही है. पलामू डीईओ संदीप कुमार, पलामू आरडीडीई (Regional Education Deputy Director) के प्रभार में भी हैं. उन्होंने घूस मांगने के आरोपी क्लर्क ईश्वरी दयाल राम को निलंबित कर दिया है, जबकि एक क्लर्क अरुण कुमार गिरी का प्रतिनियोजन रद्द कर दिया है. परिजनों के अनुसार मैटरनिटी लीव के लिए आवेदन दिया गया था.
'टीचर के द्वारा चाइल्ड केयर लीव मांगी गई थी जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए देखभाल के लिए होती है. मैटरनिटी लीव के लिए आवेदन नहीं दिया गया. आवेदन को पुट अप नहीं करने के आरोप में एक क्लर्क को निलंबित किया गया है जबकि एक का प्रतिनियोजन रद्द किया गया है. उन्होंने आरडीडीई के पद से यह कार्रवाई की है. '- संदीप कुमार, डीईओ, पलामू
'यह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है. जिला शिक्षा पदाधिकारी खुद क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक बन के कार्रवाई कर रहे हैं. मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी सड़क पर उतरेगी और आंदोलन करेगी. ऐसे अधिकारियों को पद से हटा देना चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए.' - अमित तिवारी, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी
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