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सरकारी टीचर के गर्भ में बच्चे की मौत का मामला, दो क्लर्कों पर गिरी गाज, शिक्षकों का शुरू हुआ आंदोलन, भाजपा ने किया प्रदर्शन

पलामूः जिले में सरकारी टीचर के घर में बच्चों की मौत के मामले में प्रशासनिक कार्रवाई हुई है. छुट्टी से संबंधित आवेदन को समय पर पुट अप नहीं करने के आरोप में एक क्लर्क को निलंबित किया गया है जबकि दूसरे क्लर्क के प्रतिनियोजन को रद्द कर दिया गया है. शिक्षक संघों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया है और सोमवार को शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर कार्य किया.

घूस मांगने का आरोप

दरअसल, पलामू के तरहसी के सिलदिलिया में पोस्टेड सरकारी टीचर भारती पांडे को चैनपुर के कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल स्कूल में पोस्टेड किया गया है. भारती पांडेय गर्भवती थीं और प्रसव के लिए अंतिम महीना चल रहा था. शनिवार को स्कूल में ही उन्हें प्रसव पीड़ा हुई थी. उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां डॉक्टरों ने बताया कि गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई है.

जिला शिक्षा पदाधिकारी और भाजपा जिला अध्यक्ष के बयान (Etv Bharat)

भारती पांडेय के परिजनों ने आरोप लगाया कि छुट्टी के लिए लगातार आवेदन दिया जा रहा था लेकिन छुट्टी नहीं मिली. शिक्षक संघ के नेताओं ने भी डीसी से मुलाकात की थी, उन्होंने डीईओ को मामले में पहल करने का निर्देश दिया. परिजनों का आरोप है कि छुट्टी देने के बदले घूस मांगी गई थी. मगर पैसे नहीं देने पर छुट्टी नहीं दी गई है. भाजपा ने भी इस मामले को लेकर आवाज उठाई है.