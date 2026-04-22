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महिला आरक्षण पर तेज हुई सियासत, बीजेपी ने धनबाद में इंडी गठबंधन का फूंका पुतला

भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर धनबाद में विपक्षी पार्टियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

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धनबाद में इंडी गठबंधन का फूंका पुतला गया (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 22, 2026 at 3:47 PM IST

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धनबादः महिला आरक्षण विधेयक को लेकर देशभर में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और इसका असर धनबाद में भी साफ दिखाई दे रहा है. इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. शहर के SSLNT महिला महाविद्यालय के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इंडी गठबंधन का पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया.

विपक्षी दलों पर निशाना साधा

इस मौके पर धनबाद के विधायक राज सिन्हा, भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नित्यानंद मंडल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और छात्र उपस्थित रहे. कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा और महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में अपनी बात रखी.

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बीजेपी ने इंडी गठबंधन का पुतला दहन किया (Etv Bharat)

इंडी गठबंधन भ्रम फैला रहे है

विधायक राज सिन्हा ने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन के सहयोगी दल इस बिल को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जिससे समाज में गलत संदेश जा रहा है.

विपक्षी दल अनावश्यक राजनीति कर रहे हैंः विधायक राज सिन्हा

उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2023 में संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक को 2024 में लागू किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन विपक्षी दल इसे लेकर अनावश्यक राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी महिलाओं के अधिकारों और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है.

इस विरोध प्रदर्शन के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यह संदेश देने की कोशिश की कि वे महिला आरक्षण के समर्थन में मजबूती से खड़े हैं और किसी भी तरह की राजनीतिक बाधा को बर्दाश्त नहीं करेंगे.

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भाजपा ने इंडी गठबंधन का पुतला फूंका
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