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महिला आरक्षण पर तेज हुई सियासत, बीजेपी ने धनबाद में इंडी गठबंधन का फूंका पुतला

धनबाद में इंडी गठबंधन का फूंका पुतला गया ( Etv Bharat )

धनबादः महिला आरक्षण विधेयक को लेकर देशभर में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और इसका असर धनबाद में भी साफ दिखाई दे रहा है. इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. शहर के SSLNT महिला महाविद्यालय के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इंडी गठबंधन का पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया.

विपक्षी दलों पर निशाना साधा

इस मौके पर धनबाद के विधायक राज सिन्हा, भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नित्यानंद मंडल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और छात्र उपस्थित रहे. कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा और महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में अपनी बात रखी.

बीजेपी ने इंडी गठबंधन का पुतला दहन किया (Etv Bharat)

इंडी गठबंधन भ्रम फैला रहे है

विधायक राज सिन्हा ने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन के सहयोगी दल इस बिल को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जिससे समाज में गलत संदेश जा रहा है.