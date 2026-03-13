ETV Bharat / state

जब सदन के बाहर हेमंत सरकार के खिलाफ लगे हाय-हाय के नारे, भाजपा विधायकों ने वादाखिलाफी का लगाया आरोप

झारखंड विधानसभा परिसर में राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते भाजपा के नेता. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रिपोर्ट-भुवन किशोर झा.

रांची: बजट सत्र के दौरान प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सरकार के कामकाज से खफा होकर विधानसभा परिसर में जमकर नारेबाजी की. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने इस दौरान छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की.

इस दौरान मीडिया से बातचीत में भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल है. कल्याण विभाग के द्वारा छात्रों को लंबे समय से छात्रवृति नहीं दी जा रही है और सरकार चुप बैठी है. इसी तरह से मंईयां सम्मान योजना के जरिए महिलाओं को ठगा गया है. बड़ी संख्या में पहले महिलाओं को प्रलोभन दिया गया कि उन्हें योजना का लाभ मिलेगा, फिर बाद में उनका नाम काट दिया गया. कुल मिलाकर सरकार में महिलाओं और छात्रों को ठगने का काम किया है.

भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल और विधायक पूर्णिमा दास का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

केंद्र पर दोष मढ़कर बचना चाहती है राज्य सरकारः पूर्णिमा दास

हेमंत सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहीं भाजपा नेत्री और विधायक पूर्णिमा दास ने कहा कि छात्रवृति को लेकर छात्र परेशान हैं, लेकिन राज्य सरकार चुप्पी साधे बैठी है. उन्होंने कहा कि कल्याण विभाग के द्वारा जो एससी और एसटी छात्रों को छात्रवृति दी जाती है उसकी पूरी राशि राज्य को देना है, ना कि उसमें केन्द्रांश है. ऐसे में राज्य सरकार झूठ बोलकर केंद्र पर दोष मढ़कर छात्रों के साथ धोखाधड़ी कर रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को यह बताना होगा कि आखिर समय पर परीक्षा क्यों आयोजित नहीं की जा रही है और छात्रों की परेशानी क्यों नहीं दूर की जा रही है.