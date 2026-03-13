ETV Bharat / state

जब सदन के बाहर हेमंत सरकार के खिलाफ लगे हाय-हाय के नारे, भाजपा विधायकों ने वादाखिलाफी का लगाया आरोप

झारखंड विधानसभा परिसर में भाजपाइयों ने हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. इस दौरान सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए गए.

Jharkhand BJP protest
झारखंड विधानसभा परिसर में राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते भाजपा के नेता. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 13, 2026 at 1:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट-भुवन किशोर झा.

रांची: बजट सत्र के दौरान प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सरकार के कामकाज से खफा होकर विधानसभा परिसर में जमकर नारेबाजी की. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने इस दौरान छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की.

इस दौरान मीडिया से बातचीत में भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल है. कल्याण विभाग के द्वारा छात्रों को लंबे समय से छात्रवृति नहीं दी जा रही है और सरकार चुप बैठी है. इसी तरह से मंईयां सम्मान योजना के जरिए महिलाओं को ठगा गया है. बड़ी संख्या में पहले महिलाओं को प्रलोभन दिया गया कि उन्हें योजना का लाभ मिलेगा, फिर बाद में उनका नाम काट दिया गया. कुल मिलाकर सरकार में महिलाओं और छात्रों को ठगने का काम किया है.

भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल और विधायक पूर्णिमा दास का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

केंद्र पर दोष मढ़कर बचना चाहती है राज्य सरकारः पूर्णिमा दास

हेमंत सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहीं भाजपा नेत्री और विधायक पूर्णिमा दास ने कहा कि छात्रवृति को लेकर छात्र परेशान हैं, लेकिन राज्य सरकार चुप्पी साधे बैठी है. उन्होंने कहा कि कल्याण विभाग के द्वारा जो एससी और एसटी छात्रों को छात्रवृति दी जाती है उसकी पूरी राशि राज्य को देना है, ना कि उसमें केन्द्रांश है. ऐसे में राज्य सरकार झूठ बोलकर केंद्र पर दोष मढ़कर छात्रों के साथ धोखाधड़ी कर रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को यह बताना होगा कि आखिर समय पर परीक्षा क्यों आयोजित नहीं की जा रही है और छात्रों की परेशानी क्यों नहीं दूर की जा रही है.

कांग्रेस पर भी भाजपा विधायक ने साधा निशाना

पूर्णिमा दास ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पेट्रोल-डीजल और एलपीजी सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन कर जनता को गुमराह किया जा रहा है. इन्हें थोड़ा भी सामान्य ज्ञान नहीं है कि जब युद्ध चलता है तो देश प्रभावित होता है, लेकिन भारत ने तैयारी कर रखी है. भाजपा विधायक ने कहा कि इन्होंने जो वादा किया था कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे उसे वह भूल गए. इन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है कि पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ गए हैं. दुनिया के सभी देशों में दाम बढ़े हैं और अपने यहां अभी नहीं बढ़ा है.

विधायक पूर्णिमा दास ने राज्य सरकार के द्वारा खरीद की गई पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जब से ये गाड़ियां खरीदी गई है उसका इस्तेमाल सिर्फ सरकार प्रचार-प्रसार के लिए कर रही है. गाड़ियों को बेवजह सड़कों पर दौड़ाई जा रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सिर्फ और सिर्फ राज्य की महिलाओं, छात्रों, युवाओं और किसानों को ठगने के काम किया है.

ये भी पढ़ें-

गर्मी में उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मुहैया कराने की तैयारी, जीपीएस से होगी ट्रांसफॉर्मर सप्लाई की ट्रैकिंग

डीजे पाबंदी पर भाजपा विधायकों की नारेबाजी, नेता प्रतिपक्ष ने कहा- लाउडस्पीकर से अजान से परहेज नहीं पर डीजे से है

विधानसभा परिसर में लगे जय श्रीराम के नारे, इरफान अंसारी ने बताया विपक्ष की नौटंकी, कहा- सिलेंडर-महंगाई पर करें बात

TAGGED:

JHARKHAND BUDGET SESSION
JHARKHAND BJP PROTEST
PROTEST AGAINST HEMANT GOVERNMENT
हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी
BJP PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.