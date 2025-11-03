ETV Bharat / state

सदर अस्पताल कैंपस में भाजपा द्वारा लाउडस्पीकर लगाकर प्रदर्शन, कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग

रांची में सदर अस्पताल परिसर में लाउड स्पीकर लगाकर भाजपा ने धरना प्रदर्शन किया. इसको लेकर कार्रवाई की मांग उठी है.

BJP protest with loudspeakers at campus of Sadar Hospital in Ranchi
रांची सदर अस्पताल कैंपस में भाजपा का प्रदर्शन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 3, 2025 at 4:10 PM IST

2 Min Read
रांची: पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा सदर अस्पताल में हुई थैलेसीमिया पीड़ित मासूम बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाने की घटना को लेकर भाजपा मुखर है. इसके विरोध में आज सोमवार को रांची महानगर भारतीय जनता पार्टी ने सदर अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया.

राज्य की हेमंत सोरेन सरकार में बेपटरी स्वास्थ्य व्यवस्था और आम लोगों के जीवन से किये जा रहे खिलवाड़ का विरोध किया. इस दौरान अस्पताल जैसे साइलेंस जोन वाले क्षेत्र में जहां बड़ी संख्या में मरीजों का इलाज चल रहा हो. वहां भाजपा के कार्यकर्ता-नेता लाउडस्पीकर लगाकर नारेबाजी करते रहे.

सदर अस्पताल कैंपस में भाजपा का प्रदर्शन (ETV Bharat)

इस मुद्दे पर जब ईटीवी भारत की टीम ने भाजपा महानगर अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने कहा कि सीएस ने उन्हें धरना प्रदर्शन के लिए जो स्थान दिया है वहीं प्रदर्शन कर रहे हैं. जबकि सिविल सर्जन ने कहा कि उन्होंने कोई निर्देश नहीं दिया है और इस संबंध में वो महानगर भाजपा को नोटिस भेज रहे हैं.

सदर अस्पताल परिसर भाजपा का प्रदर्शन (ETV Bharat)

धरनास्थल पहुंचे सिविल सर्जन, तब कम की गई लाउडस्पीकर की आवाज

रांची सदर अस्पताल में हर दिन बड़ी संख्या में गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीज, बीमार बच्चे और महिलाएं इलाज के लिए पहुंचते हैं. तेज आवाज उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है. इसके बावजूद भाजपा की ओर से धरना प्रदर्शन के लिए उस सदर अस्पताल के चुना गया जो "साइलेंस जोन" में आता है.

धरनास्थल पर पहुंचे सिविल सर्जन (ETV Bharat)

ऐसे में अब कांग्रेस भी सवाल उठा रही है. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू ने कहा कि राजनीति करने में भाजपा इतनी मशगूल हो गयी है कि उसे सदर अस्पताल रांची में भर्ती मरीजों की परवाह नहीं है. आज के धरना-प्रदर्शन में रांची विधायक सीपी सिंह, प्रदेश, जिला, मंडल एवं शक्ति केंद्र स्तर के कार्यकर्ता पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल रहेंगे.

TAGGED:

CIVIL SURGEON DR PRABHAT KUMAR
PROTEST WITH LOUDSPEAKERS
RANCHI SADAR HOSPITAL
थैलेसीमिया बच्चों को संक्रमित रक्त
BJP PROTEST

