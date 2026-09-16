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हिमाचल में भाजपाइयों ने क्यों किया थाने का घेराव? लगाए मुर्दाबाद के नारे

तकनीकी शिक्षा मंत्री और पुलिस के खिलाफ भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, एसपी ऑफिस के बाहर की नारेबाजी.

BJP protest against Bilaspur police
बिलासपुर में भाजपा का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 8:29 PM IST

5 Min Read
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बिलासपुर: तकनीकी शिक्षा मंत्री के गृह जिले बिलासपुर के घुमारवीं में सोशल मीडिया विवाद और एफआईआर प्रकरण को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है. बुधवार को जिला मुख्यालय पर भाजपा ने कांग्रेस सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार प्रदर्शन किया. जिलेभर से भाजपा के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और एसपी ऑफिस का घेराव कर जमकर नारेबाजी की. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए.

'मंत्री के दबाव में पुलिस प्रशासन'

भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि घुमारवीं में पिछले कई दिनों से चल रहे धरने और क्रमिक अनशन के बावजूद सरकार और पुलिस प्रशासन उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहा है. पार्टी का आरोप है कि पुलिस प्रशासन तकनीकी शिक्षा मंत्री के दबाव में काम कर रहा है और भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की ओर से दी गई शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है. वहीं, कांग्रेस नेताओं की शिकायतों के आधार पर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही हैं.

बिलासपुर में भाजपा ने तकनीकी शिक्षा मंत्री और पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी (ETV Bharat)

राजनीतिक भेदभाव का आरोप

प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जुड़े मामलों में शिकायत मिलते ही एफआईआर दर्ज की जा सकती है तो भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई करने में क्या आपत्ति है? भाजपा ने इसे कथित राजनीतिक भेदभाव बताते हुए पुलिस से दोनों पक्षों की शिकायतों पर समान प्रक्रिया अपनाने की मांग की. पूर्व में भी भाजपा नेताओं ने घुमारवीं में समान प्रकृति के मामलों में पुलिस कार्रवाई के अलग-अलग मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है.

BJP protest against Bilaspur police
एसपी बिलासपुर ऑफिस का किया घेराव (ETV Bharat)

"सत्ता के प्रभाव का इस्तेमाल कर विपक्षी कार्यकर्ताओं की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है. ये राजनीतिक दादागिरी है. भाजपा इस तरह की कार्रवाई को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी. कार्यकर्ताओं के साथ कथित भेदभाव के खिलाफ सड़क से लेकर प्रशासनिक स्तर तक संघर्ष जारी रखा जाएगा. लोकतंत्र में सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है. अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत है तो पुलिस को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए." - राजेंद्र गर्ग, पूर्व मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता

BJP protest against Bilaspur police
भाजपा ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा (ETV Bharat)

मंत्री के खिलाफ लगाए नारे

गौरतलब है कि सोशल मीडिया विवाद से जुड़े एफआईआर प्रकरण को लेकर घुमारवीं में शुरू हुआ भाजपा का धरना अब जिला मुख्यालय तक पहुंच गया है. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और मंत्री राजेश धर्माणी तथा पुलिस प्रशासन के खिलाफ ‘मुर्दाबाद’ के नारे लगाए. घुमारवीं में भाजपा का क्रमिक अनशन कई दिनों से जारी है और पार्टी लगातार सरकार व पुलिस प्रशासन पर दबाव बना रही है. भाजपा नेताओं का कहना है कि शिकायतों पर निष्पक्ष कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा.

भाजपा नेता की दो टूक चेतावनी

पूर्व मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र गर्ग ने चेतावनी दी कि अगर सरकार और पुलिस प्रशासन ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर सात दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा और आगामी रणनीति तैयार की जाएगी. इसके तहत आने वाले दिनों में प्रदेश स्तर पर भी आंदोलन को लेकर फैसला लिया जा सकता है. पार्टी नेताओं ने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहना संगठन की जिम्मेदारी है और इस मुद्दे को आने वाले दिनों में भी प्रमुखता से उठाया जाएगा.

BJP protest against Bilaspur police
एसपी ऑफिस के बाहर की नारेबाजी (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी के मीडिया प्रभारी राजीव शर्मा और एपीएमसी जिला बिलासपुर के चेयरमैन सतपाल की शिकायत पर घुमारवीं थाने में पुलिस ने भाजपा के तीन कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया. एफआईआर के मुताबिक, फेसबुक पर राजेश धर्माणी को लेकर एक कथित पोस्ट डाली गई थी. शिकायतकर्ता का आरोप है कि पोस्ट में मंत्री राजेश धर्माणी के खिलाफ गंभीर और मानहानिकारक बातें लिखी गई थी. शिकायत में पोस्ट के उस हिस्से का भी उल्लेख है, जिसमें कथित तौर पर बिलासपुर से जुड़े मामलों में मंत्री के "अटैचियां" यानी सूटकेस लेने की बात कही गई थी. शिकायत में इन आरोपों को झूठा, दुर्भावनापूर्ण और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया है.

भाजपा नेता के आरोप

जिसके बाद घुमारवीं थाने में पुलिस ने 2 सितंबर को बीएनएस की धारा 351(2), 356(2) और 336(4) के तहत मामला दर्ज किया. शिकायत में सोशल मीडिया के जरिए कथित झूठी और दुर्भावनापूर्ण जानकारी फैलाने, मानहानिकारक आरोप लगाने और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के इस्तेमाल से जुड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी. दूसरी तरफ पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से सोशल मीडिया पर कथित अभद्र टिप्पणियों को लेकर दी गई शिकायतों पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई और उन्हें केवल रोजनामचे में दर्ज किया गया. कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बोलने पर तुरंत एफआईआर हो जाती है, लेकिन बीजेपी की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है. इसी बात को लेकर अब बीजेपी क्रमिक अनशन पर बैठी है.

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