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बिजली पानी को लेकर बीजेपी का डीसी दफ्तर के सामने प्रदर्शन, मटका लेकर महिलाओं ने जताया आक्रोश

माथे पर मटका लेकर महिलाओं का प्रदर्शन ( ईटीवी भारत )