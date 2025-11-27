ETV Bharat / state

MLA फंड जारी न करने पर भाजपा का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

सदन के बाहर भाजपा के विधायकों ने तख्तियां लेकर की सरकार के खिलाफ नारेबाजी और धरना प्रदर्शन.

BJP Protest on MLA Fund in Tapovan
भाजपा का प्रदर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 12:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धर्मशाला: हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन, आज भाजपा विधायकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी न किए जाने के विरोध में भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया. विपक्ष के विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.

MLA फंड को लेकर प्रदर्शन

ऐसे में आज हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र राजनीतिक टकराव का दिन साबित हुआ. विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी न होने के विरोध में भाजपा विधायक ऑपोजीशन लॉज से हाथों में तख्यितां लेकर बाहर निकले. इस दौरान विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और सदन के बाहर धरने पर बैठ गए.

जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष (ETV Bharat)

"हम चुने हुए विधायक है. बजट में विधायक क्षेत्र विकास निधि का प्रावधान है. इसके लिए स्वीकृतियां भी भेजी रही हैं, लेकिन ट्रेजरी पर रोक है. अफसर साफ कहते हैं कि पैसा नहीं है. 10 हजार रुपए से ज्यादा जारी नहीं कर सकते हैं. लोकतंत्र में इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता है." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष

सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप

जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा से प्रभावित इलाकों में सड़कें टूटी हुई हैं. पुल बह गए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से कोई फंड नहीं पहुंच रहा है. लोग एमएलए फंड से उम्मीद करते हैं, लेकिन सरकार द्वारा वो भी जारी नहीं किया जा रहा है. जयराम ठाकुर ने कहा कि जब बजट में पैसा है, तो वो जा कहां रहा है? उन्होंने कहा कि टोकन जारी करके, कमीशन लेकर ठेकेदार का पैसा रोका जा रहा है. ये नए तरीके का भ्रष्टाचार है.

सत्ता पक्ष-विपक्ष में राजनीतिक टकराव

भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया है कि ट्रेजरी पर रोक लगाकर सरकार ने विकास कार्यों को ठप कर दिया है. ऐसे में विधायक क्षेत्र विकास निधि पर ये राजनीतिक टकराव सरकार और विपक्ष के बीच आने वाले दिनों में और तीखा हो सकता है.

ये भी पढ़ें: पंचायत चुनाव और तीन साल के जश्न पर सरकार और विपक्ष आमने-सामने, जयराम ठाकुर के आरोपों पर CM सुक्खू का पलटवार

TAGGED:

BJP PROTEST ON MLA FUND IN TAPOVAN
HIMACHAL ASSEMBLY WINTER SESSION
JAIRAM THAKUR TARGET SUKHU GOVT
MLA AREA DEVELOPMENT FUND
JAIRAM THAKUR ON MLA FUND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कहीं आपके पास तो नहीं है 2 PAN कार्ड? भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना, Advocate से समझिए पूरा नियम

हिमाचल की स्मार्ट पंचायत, जिसकी अपनी वेबसाइट, जिम, सीसीटीवी, गेस्ट हाउस और बहुत कुछ

हिमाचल में मौसम ने बिगाड़ा सेब पैदावार का गणित, क्वालिटी उत्पादन लक्ष्य से इतने लाख पेटियां दूर, MIS के तहत रिकॉर्ड तोड़ खरीद

सुख की सरकार ने तीन साल में जुटाया 26 हजार करोड़ रेवेन्यू, शराब से कमाए 7500 करोड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.