MLA फंड जारी न करने पर भाजपा का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

ऐसे में आज हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र राजनीतिक टकराव का दिन साबित हुआ. विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी न होने के विरोध में भाजपा विधायक ऑपोजीशन लॉज से हाथों में तख्यितां लेकर बाहर निकले. इस दौरान विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और सदन के बाहर धरने पर बैठ गए.

धर्मशाला: हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन, आज भाजपा विधायकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी न किए जाने के विरोध में भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया. विपक्ष के विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.

"हम चुने हुए विधायक है. बजट में विधायक क्षेत्र विकास निधि का प्रावधान है. इसके लिए स्वीकृतियां भी भेजी रही हैं, लेकिन ट्रेजरी पर रोक है. अफसर साफ कहते हैं कि पैसा नहीं है. 10 हजार रुपए से ज्यादा जारी नहीं कर सकते हैं. लोकतंत्र में इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता है." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष

सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप

जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा से प्रभावित इलाकों में सड़कें टूटी हुई हैं. पुल बह गए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से कोई फंड नहीं पहुंच रहा है. लोग एमएलए फंड से उम्मीद करते हैं, लेकिन सरकार द्वारा वो भी जारी नहीं किया जा रहा है. जयराम ठाकुर ने कहा कि जब बजट में पैसा है, तो वो जा कहां रहा है? उन्होंने कहा कि टोकन जारी करके, कमीशन लेकर ठेकेदार का पैसा रोका जा रहा है. ये नए तरीके का भ्रष्टाचार है.

सत्ता पक्ष-विपक्ष में राजनीतिक टकराव

भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया है कि ट्रेजरी पर रोक लगाकर सरकार ने विकास कार्यों को ठप कर दिया है. ऐसे में विधायक क्षेत्र विकास निधि पर ये राजनीतिक टकराव सरकार और विपक्ष के बीच आने वाले दिनों में और तीखा हो सकता है.