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पानी और बिजली संकट को लेकर रामगढ़ में भाजपा का आक्रोश मार्च, हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी

रामगढ़ में भाजपाइयों ने आक्रोश मार्च निकाला और हेमंत सरकार की नीतियों के विरोध में नारेबाजी की.

BJP Protest March in Ramgarh
रामगढ़ में प्रदर्शन करते भाजपा के नेता और कार्यकर्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 8, 2026 at 2:20 PM IST

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रामगढ़ः झारखंड में व्याप्त बिजली और जल संकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को रामगढ़ में आक्रोश मार्च निकाला. NH छत्तरमाण्डू से शुरू हुआ यह पैदल मार्च कोर्ट परिसर होते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचा, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. हाथों में घड़ा लेकर पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं ने समाहरणालय गेट के सामने घड़े को तोड़कर विरोध जताया.

आक्रोश मार्च के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में घड़ा और तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया. “घड़ा उठेगा –हक की लड़ाई और तेज होगी” जैसे नारों के साथ भाजपा नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि जल्द बिजली और पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

विधायक रोशन लाल चौधरी और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफलः नीलकंठ सिंह मुंडा

आक्रोश मार्च में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा और बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी मुख्य रूप से शामिल हुए. नेताओं ने राज्य सरकार पर जनता की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया. पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो चुकी है. गांव से लेकर शहर तक लोग बिजली कटौती और पेयजल संकट से परेशान हैं, लेकिन सरकार सिर्फ दिखावटी घोषणाओं में लगी हुई है. उन्होंने कहा कि भाजपा जनता की आवाज बनकर संघर्ष करती रहेगी.

जनता मूलभूत सुविधाओं को तरस रहीः विधायक

वहीं मौके पर बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी ने कहा कि झारखंड में विकास कार्य ठप हो चुके हैं और जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही हैं. उन्होंने कहा कि राज्य की जनता अब बदलाव चाहती है.

BJP Protest March in Ramgarh
रामगढ़ में प्रदर्शन करते भाजपा के नेता और कार्यकर्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)

उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

प्रदर्शन के बाद भाजपा का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त कार्यालय पहुंचा, जहां उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर बिजली और जल संकट के समाधान की मांग की गई. भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो भाजपा सड़क से सदन तक आंदोलन जारी रखेगी.

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