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रांची में पानी-बिजली संकट को लेकर सड़क पर उतरी भाजपा, मटके फोड़कर राज्य सरकार की नीतियों का जताया विरोध

रांची में भाजपा के आक्रोश मार्च में शामिल प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा और सिर पर मटका लिए कार्यकर्ता. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची:बिजली-पानी को लेकर आज मंगलवार को भारी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता राजधानी रांची की सड़कों पर उतरे. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में सड़क पर उतरे भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की.

सिर पर मटका लिए जिला स्कूल से रांची समाहरणालय पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य में जारी बिजली संकट और पानी की किल्लत के कारण आम लोगों को हो रही परेशानी के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराया. रांची महानगर भाजपा द्वारा आयोजित इस घड़ा फोड़ आक्रोश मार्च में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह के अलावे बड़ी संख्या में महिला-पुरुष कार्यकर्ता मौजूद थे.

प्रदर्शन करते भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं के बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

आक्रोश मार्च के जरिए भाजपा ने जताया विरोध

आक्रोश मार्च के जरिए बिजली-पानी की मांग कर रहे भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पानी जहरीला हो चुका है और बिजली की आंख-मिचौनी से लोग परेशान हैं. नल-जल योजना का खस्ताहाल होने की वजह से कई दिनों तक लोगों को सप्लाई पानी नहीं मिलता है. वहीं बिजली की लचर स्थिति की वजह से कई घंटों तक बिजली नहीं रहती है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर साधा निशाना

वहीं मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है. बिजली-पानी को लेकर जनता त्राहिमाम है. ऐसे में आक्रोश मार्च के जरिए हम लोग जताना चाहते हैं कि यदि सरकार इसके बावजूद नहीं चेतती है तो इससे भी उग्र आंदोलन आने वाले समय में किया जाएगा.