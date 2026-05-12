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रांची में पानी-बिजली संकट को लेकर सड़क पर उतरी भाजपा, मटके फोड़कर राज्य सरकार की नीतियों का जताया विरोध

रांची में बिजली और पानी संकट के खिलाफ भाजपाइयों ने प्रदर्शन किया.

BJP Protest in Ranchi
रांची में भाजपा के आक्रोश मार्च में शामिल प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा और सिर पर मटका लिए कार्यकर्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 12, 2026 at 5:05 PM IST

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रांची:बिजली-पानी को लेकर आज मंगलवार को भारी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता राजधानी रांची की सड़कों पर उतरे. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में सड़क पर उतरे भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की.

सिर पर मटका लिए जिला स्कूल से रांची समाहरणालय पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य में जारी बिजली संकट और पानी की किल्लत के कारण आम लोगों को हो रही परेशानी के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराया. रांची महानगर भाजपा द्वारा आयोजित इस घड़ा फोड़ आक्रोश मार्च में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह के अलावे बड़ी संख्या में महिला-पुरुष कार्यकर्ता मौजूद थे.

प्रदर्शन करते भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं के बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

आक्रोश मार्च के जरिए भाजपा ने जताया विरोध

आक्रोश मार्च के जरिए बिजली-पानी की मांग कर रहे भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पानी जहरीला हो चुका है और बिजली की आंख-मिचौनी से लोग परेशान हैं. नल-जल योजना का खस्ताहाल होने की वजह से कई दिनों तक लोगों को सप्लाई पानी नहीं मिलता है. वहीं बिजली की लचर स्थिति की वजह से कई घंटों तक बिजली नहीं रहती है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर साधा निशाना

वहीं मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है. बिजली-पानी को लेकर जनता त्राहिमाम है. ऐसे में आक्रोश मार्च के जरिए हम लोग जताना चाहते हैं कि यदि सरकार इसके बावजूद नहीं चेतती है तो इससे भी उग्र आंदोलन आने वाले समय में किया जाएगा.

जनसमस्याओं पर मुखर रहेगी भाजपाः सीपी सिंह

प्रदर्शन में शामिल रांची के विधायक सीपी सिंह कहते हैं कि सरकार के मंत्री बैठक कर केवल दिखावा करते हैं. जबकि हकीकत यह है कि हर दिन फोन आता है कि सप्लाई का पानी नहीं आया है. इसी तरह बिजली की किल्लत से लोग परेशान हैं. ऐसे में भाजपा जनता की समस्या पर चुप बैठनेवाली नहीं है.

BJP Protest in Ranchi
भाजपा के मटका फोड़ आंदोलन में शामिल महिला कार्यकर्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)

बहरहाल, बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधा को मुद्दा बनाकर सड़क पर उतरी भाजपा ने जनता का विश्वास जीतने की कोशिश की है. इसका फायदा भविष्य में कितना मिलेगा वह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जनहित के मुद्दे पर लगातार आंदोलन कर भाजपा विपक्ष की भूमिका को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है.

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