कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा का लोकभवन के समक्ष प्रदर्शन, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने लोकभवन के समक्ष प्रदर्शन किया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा
Published : November 17, 2026 at 3:36 PM IST
रांची:जनजाति महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने आज मंगलवार को लोकभवन के समक्ष धरना दिया. इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोप के घेरे में आए कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा की गिरफ्तारी की मांग की.
मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग
धरना-प्रदर्शन के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर जनजाति विरोधी होने का आरोप लगाते हुए हाल के दिनों में ट्राइबल महिलाओं के साथ हो रही ज्यादती के लिए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की.
धरना पर बैठे भाजपा नेताओं में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी टोप्पो, बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह, प्रदेश भाजपा की उपाध्यक्ष गीता कोड़ा, महिला मोर्चा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर, भाजपा नेत्री गंगोत्री कुजूर, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता पिंकी खोया, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अशोक बड़ाइक व पूर्व विधायक रामकुमार पाहन, महानगर भाजपा अध्यक्ष वरुण साहू आदि शामिल थे.
राज्यपाल से मिलकर सौंपा गया ज्ञापन
सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा की गिरफ्तारी समेत कई आदिवासी बेटियों के साथ हुए अन्याय व अत्याचार को लेकर भाजपा एसटी मोर्चा और बीजेपी महिला मोर्चा के आठ सदस्यीय टीम लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को ज्ञापन सौंपा. भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा के नेतृत्व में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए भाजपा नेताओं ने कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर कार्रवाई की मांग की.
भाजपा नेताओं ने कहा कि जिस तरह से संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया जाता है और सरकार में शामिल कांग्रेस उसे बचाने का प्रयास करती है यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है. इतना ही नहीं इस मामले को उजागर करने वाले पत्रकारों पर भी उल्टा केस कर दिया जाता है. वहीं भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी टोप्पो ने कहा कि जब से हेमंत सरकार आई है, तब से जनजातियों पर अत्याचार बढ़ गया है. सरकार इसे रोकने के बजाय अपनी झोली भरने में लगी हुई है.
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