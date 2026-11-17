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कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा का लोकभवन के समक्ष प्रदर्शन, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

लोकभवन के सामने धरने पर बैठे भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नेता व कार्यकर्ता. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धरना-प्रदर्शन के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर जनजाति विरोधी होने का आरोप लगाते हुए हाल के दिनों में ट्राइबल महिलाओं के साथ हो रही ज्यादती के लिए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की.

प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष गीता कोड़ा, भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी टोप्पो व भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

धरना पर बैठे भाजपा नेताओं में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी टोप्पो, बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह, प्रदेश भाजपा की उपाध्यक्ष गीता कोड़ा, महिला मोर्चा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर, भाजपा नेत्री गंगोत्री कुजूर, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता पिंकी खोया, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अशोक बड़ाइक व पूर्व विधायक रामकुमार पाहन, महानगर भाजपा अध्यक्ष वरुण साहू आदि शामिल थे.

राज्यपाल से मिलकर सौंपा गया ज्ञापन

सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा की गिरफ्तारी समेत कई आदिवासी बेटियों के साथ हुए अन्याय व अत्याचार को लेकर भाजपा एसटी मोर्चा और बीजेपी महिला मोर्चा के आठ सदस्यीय टीम लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को ज्ञापन सौंपा. भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा के नेतृत्व में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए भाजपा नेताओं ने कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर कार्रवाई की मांग की.