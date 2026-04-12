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उत्पाद सिपाही परीक्षा में पेपर लीक! भाजपा का प्रदर्शन, सीएम का फूंका पुतला

बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की आशंका को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है. रविवार को भाजपा रांची महानगर जिला के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप

भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं सीधे तौर पर मेहनत करने वाले युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है. प्रदर्शनकारियों ने इस मुद्दे पर गहरा आक्रोश जताते हुए सरकार से जवाब मांगा.

भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

पुलिस कार्रवाई के बाद बढ़ा सियासी तापमान

भाजपा नेताओं ने हाल ही में सामने आए तमाड़ कांड का भी जिक्र किया, जिसमें पुलिस ने पेपर लीक गिरोह के संदेह में 164 लोगों को हिरासत में लिया है. इस घटना को आधार बनाते हुए भाजपा ने कहा कि यह संगठित तरीके से परीक्षा प्रणाली को प्रभावित करने की साजिश है, जिसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है.

सरकार के खिलाफ नारेबाजी, सख्त कार्रवाई की मांग