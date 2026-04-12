उत्पाद सिपाही परीक्षा में पेपर लीक! भाजपा का प्रदर्शन, सीएम का फूंका पुतला
झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की आशंका पर रांची में भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया.
Published : April 12, 2026 at 6:59 PM IST
रांचीः झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की आशंका को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है. रविवार को भाजपा रांची महानगर जिला के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप
भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं सीधे तौर पर मेहनत करने वाले युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है. प्रदर्शनकारियों ने इस मुद्दे पर गहरा आक्रोश जताते हुए सरकार से जवाब मांगा.
पुलिस कार्रवाई के बाद बढ़ा सियासी तापमान
भाजपा नेताओं ने हाल ही में सामने आए तमाड़ कांड का भी जिक्र किया, जिसमें पुलिस ने पेपर लीक गिरोह के संदेह में 164 लोगों को हिरासत में लिया है. इस घटना को आधार बनाते हुए भाजपा ने कहा कि यह संगठित तरीके से परीक्षा प्रणाली को प्रभावित करने की साजिश है, जिसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है.
सरकार के खिलाफ नारेबाजी, सख्त कार्रवाई की मांग
प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. भाजपा नेताओं ने कहा कि जब तक इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सजा नहीं दी जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने यह भी मांग की कि परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं.
बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता
इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा के कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. सभी ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए आवाज बुलंद की.
अब राजनीति शुरू
उत्पाद सिपाही परीक्षा को लेकर उठे विवाद ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं.
इसे भी पढ़ें- उत्पाद सिपाही परीक्षा के पेपर लीक की सूचना पर 150 से ज्यादा युवक हिरासत में, जांच जारी
इसे भी पढ़ें- JSSC CGL Paper leak: हाईकोर्ट के फैसले के बाद रांची में जश्न, अभ्यर्थियों ने कहा- करियर की नई शुरुआत हुई
इसे भी पढ़ें- नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया गिरफ्तार, पटना से हुई गिरफ्तारी, हजारीबाग था लीक का केंद्र